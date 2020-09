Adobe ricrea in digitale pennelli e strumenti di Keith Haring

Adobe annuncia una collezione di pennelli digitali che celebrano Keith Haring e la sua creatività. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio di Adobe volto a mettere a disposizione dei creator di oggi, in digitale, gli strumenti artistici più iconici: nel 2017 erano stati infatti ricreati i pennelli di Edward Munch e nel 2018 i font della scuola tedesca Bauhaus Dessau.

Creati in collaborazione con la Keith Haring Foundation e il pluripremiato creatore di pennelli Photoshop Kyle T. Webster, i pennelli sono disponibili in tutto il mondo attraverso Adobe Creative Cloud su Fresco e Photoshop. Uno dei protagonisti della scena artistica della New York degli anni ’80, l’artista e attivista Keith Haring era famoso per il suo stile personale e per i suoi motivi caratterizzanti.

La sua arte rappresentava la sua risposta alla vita e al mondo che lo circondava, affrontando temi e sfide differenti, dal promuovere l’uguaglianza, alla diffusione della gioia attraverso i murales negli ospedali per bambini. Anche dopo la sua morte, le sue opere hanno continuato a mostrare come l’arte possa essere uno strumento efficace per evidenziare la necessità di un cambiamento culturale e sociale.

Per celebrare la sua arte, Adobe e la Keith Haring Foundation hanno realizzato una collezione dinamica di pennelli digitali ispirati ai suoi strumenti distintivi: Chalk, Marker, Spray Paint, Felt Tip, Acrylic Paint, Dripping Paint e Sumi Ink – e invitano i creativi di tutto il mondo a usarli e a farsi ispirare dallo stile dell’artista per creare arte che sia portavoce di cambiamento e positività.

«Vogliamo eliminare vincoli e incoraggiare i creativi a superare i propri limiti, proprio come fece Keith Haring negli anni ’80» dichiara Simon Morris, Senior Director of Marketing Adobe. «Il nostro obiettivo è celebrare la Creatività per tutti, ispirando le persone con gli strumenti dei grandi maestri in modo che possano trasmettere la loro visione del mondo in modi nuovi, divertenti e inaspettati».

«L’ambizione di Keith Haring era di creare opere d’arte che comunicassero a un pubblico sempre più ampio di persone. L’arte di Haring va oltre infatti qualsiasi confine e cultura ed è accessibile a tutti» ha commentato David Stark, Trustee Keith Haring Foundation e President of Artestar».

«Siamo sempre alla ricerca di modalità nuove per presentare Keith Haring alle nuove generazioni, raccontando storie uniche. Con i pennelli digitali Adobe, ci siamo impegnati per tradurre i materiali analogici utilizzati da Haring in strumenti digitali, e darli in mano ai creativi di oggi affinché possano raccontare la propria storia. Il messaggio di Haring si collega al nostro presente collettivo. Vediamo quanto ancora sia di attualità la sua arte oggi e come l’arte e gli artisti possano ispirare il cambiamento e plasmare il nostro mondo».

I nuovi pennelli e strumenti digitali di Adobe ispirati all’arte di Keith Haring sono disponibili da questa pagina. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Adobe sono disponibili da questa pagina.