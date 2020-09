Evento Apple il 15 settembre

Apple annuncia un evento il 15 settembre. L’annuncio è arrivato oggi con una nota distribuita alla stampa che fissa data e ora del keynote: le 10 del mattino ora del pacifico, equivalenti alle 19 italiane.

Apple non dice niente altro nella sua comunicazione, ovviamente si guarda bene dal citare iPhone 12, ma anche se molti sperano che sia proprio il nuovo modello di iPhone al centro dell’incontro, in realtà a quanto pare, come spieghiamo altrove, di iPhone in quel contesto non si dovrebbe parlare. È invece attesa l’introduzione di altri prodotti, tra cui certamente Apple Watch 6 e gli iPad 2020. Probabile anche l’introduzione di Airtags.

Ricordiamo, infatti, che nei giorni scorsi c’era stata la registrazione presso una autorità che fornisce l’autorizzazione al commercio di prodotti con sistema di cifratura sia di Apple Watch 6 che gli iPad di nuova generazione. Meno sicura è l’introduzione di Airtags anche se nel corso degli ultimi giorni si è innalzata di molto la probabilità che questi sistemi per cercare gli oggetti siano lanciati proprio durante l’evento di iPhone 12. Ad esempio oggi si è scritto che la loro produzione è ormai iniziata da alcune settimane; se questa indiscrezione fosse vera, la loro commercializzazione è davvero imminente.

Per quanto riguarda iPhone 12, la maggior parte delle fonti concorda sul fatto che al momento del lancio dovrebbe essere disponibile unicamente la versione da 6,1 pollici. Quella da 6,7 pollici e l’iPhone da 5,4 pollici potrebbero arrivare solo successivamente. Anche qui qualche conferma sarebbe arrivata oggi; un sito finanziario giapponese ha affermato che le linee di produzione degli iPhone 12 è prossima ma non ancora iniziata. Per questa ragione, come spiega Mark Gurman in una nota diffusa poco dopo l’annuncio dell’evento, non è opportuno attendersi l’introduzione del nuovo smartphone che a questo punto potrebbe essere protagonista di una presentazione separata

La presentazione si terrà come accaduto per il keynote della WWDC attraverso un incontro virtuale, stante il fatto che mancano i presupposti, causa Coronavirus, per la presentazione del vivo classica, quella con migliaia di persone all’evento.

