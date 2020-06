L’adozione del Mac cresce nel mondo delle aziende

Parallels ha commissionato un sondaggio dal quale emerge che il 55% delle attività commerciali usa un Mac o approva esplicitamente il loro uso in ambito aziendale.

Lo studio si basa su un sondaggio principalmente tra piccole e medie imprese. I partecipanti sono distribuiti uniformemente nell’ambito di una vasta gamma di settori, inclusa produzione, distribuzione, l’industria sanitaria e l’ingegneria civile.

Sono stati intervistati 1.000 professionisti in tutto il mondo. Il 53.2% provenivano da Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), il 40.1% dal Nord America e il resto da Asia, Sud America e Ocenia. Il sondaggio aveva come obiettivo una larga serie di industrie incluse aziende di Consulenza (8%), Costruzioni (7.4%), Cibo e Bevande (6.8%), Education e Training (6.2%), Vendite (6.2%).

I Mac sono usati ovviamente non solo nei reparti che si occupano di marketing e creatività (20% dei casi) ma soprattutto nei dipartimenti IT.

Per cosa sono usati i computer di Cupertino? Principalmente dagli sviluppatori, probabilmente per la necessità di creare app cross-platform per le aziende connesse, tenendo conto che i costi di gestione sono alla lunga più bassi, e la piattaforma si rivela più affidabile, come più volte hanno dimostrato studi di IBM ma anche di SAP.

Molti Mac in azienda riflettono anche la tendenza del fenomeno bring your own device (BYOD), cioè la possibilità di collegare dispositivi personali al proprio profilo aziendale. Il dispiegamento dei Mac a livello aziendale è globale, anche se solo il 9% delle attività vanta installazioni con più di 1000 Mac all’interno della propria organizzazione.

Alla richiesta del perché usano Mac: le persone rispondono principalmente per le prestazioni, con macOS percepito come sistema operativo superiore per eseguire determinati compiti; si cita poi la sicurezza, la compatibilità dei dispositivi, la semplicità di gestione e anche semplicemente perché la maggior parte dei dipendenti preferisce usare Mac. Molti lavoratori a casa hanno un Mac e quando possono farlo, preferiscono interagire con queste macchine anche in ambito lavorativo. A questo indirizzo il link con i dettagli dello studio.