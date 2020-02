In 15 mesi SAP raddoppia le installazioni dei Mac in azienda

Apple continua a crescere in ambito enterprise e SAP – multinazionale nota per la produzione di software gestionale, nel settore degli ERP e altre soluzioni per le imprese – ha raddoppiato l’adozione dei Mac in soli 15 mesi.

In questo momento sono circa 26.000 i Mac sfruttati da SAP, la maggiorparte di questi (82%) aggiornati a macOS Catalina, dato confermato da Martin Lang, Vice Presidente di SAP responsabile Enterprise Mobility.

Nel 2018 l’azienda ha dispiegato 83.000 dispositivi iOS e 170 Apple TV sfruttando la soluzione Jamf Pro per semplificare l’esperienza utente tra i dispositivi Apple. Di fatto, l’integrazione è talmente elevata che i dipendenti devono solo usare un’app interna di SAP per automatizzare le procedure di deployment.

The number of SAP colleagues who chose a Mac as their primary computer has doubled over the last 15 months, it's at almost 26K now with 82% of them running the latest macOS Catalina #lifeatsap pic.twitter.com/jzSH4LHEUd — MartinLang (@MartinLang) February 3, 2020

SAP ha creato il kit di sviluppo SAP Cloud Platform SDK per iOS, il linguaggio di progettazione Fiori per iOS e la SAP Academy per iOS:. Si tratta di applicazioni che rendono più versatili i sistemi SAP delle aziende permettendo ai dipendenti di accedere a dati e procedure interne, sfruttando funzioni già apprezzate dagli utenti di iPhone e iPad, come il Touch ID, i servizi di localizzazione e le notifiche.

Apple e SAP hanno annunciato nel 2016 una partnership, indicata come “volta a rivoluzionare” l’esperienza di lavoro in ambito mobile per le aziende di ogni dimensione, combinando app native per iPhone e iPad alle funzionalità della piattaforma SAP HANA. È stato creato un SDK (Software Development Kit) specifico per iOS e una academy di formazione per consentire a sviluppatori, partner e clienti di realizzare app iOS native progettate su misura rispetto alle loro specifiche esigenze aziendali. SAP ha già realizzato varie app native iOS per operazioni aziendali chiave. Sono app particolari, per accedere a dati critici aziendali, e che consentono di prendere decisioni e intraprendere azioni direttamente da iPhone o iPad, progettate per consentire, per esempio, a chi lavora sul campo, nella manutenzione, di ordinare ricambi o programmare interventi, oppure a un medico di condividere i dati più recenti dei pazienti con altri operatori sanitari.

SAP è una importante multinazionale che sviluppa software gestionale. È una delle principali aziende al mondo nel settore degli ERP e in generale nelle soluzioni informatiche per le imprese. Vanta tra i suoi clienti oltre 310.000 aziende.