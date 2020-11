Affinity Photo, Designer e Publisher scontati del 30% per il Black Friday

Lo sviluppatore Serif propone uno sconto del 30% su tutti i suoi apprezzati software della serie Affinity (qui la recensione di Affinity Publisher di macitynet), una promozione che si estende anche a strumenti e guide per il Black Friday 2020. Una ottima notizia per gli utenti Apple che in questo modo possono mettere le mani su alcuni dei software per la creatività digitale più apprezzati degli ultimi anni e che molti ritengono una valida alternativa ai corrispettivi software Adobe.

Non solo: i software Affinity Photo, Designer e Publisher sono già in versione universale, quindi pronti per sfruttare al massimo non solo i Mac con processori Intel, ma anche i primi Mac con processori Apple Silicon da poco introdotti da Apple. Lo sconto Affinity del 30% su tutti i suoi software e prodotti per il Black Friday 2020 vale per tutte le piattaforme, quindi non solo Mac ma anche iPad e PC Windows.

Il programma Affinity Photo (qui su Mac App Store) per il fotoritocco costa di listino 54,99 euro mam grazie agli sconti Black Friday 2020, si compra a 38,99 euro. Stesso prezzo per Affinity Designer (su Mac App Store) per disegno e grafica vettoriale, così anche per il software di impaginazione Affinity Publisher (qui su Mac App Store): tutti questo software sono disponibili sia per Mac che per PC.

Su App Store gli sconti Affinity per il Black Friday 2020 valgono anche per i software dello sviluppatore in versione per iPad: invece del prezzo di listino di 21,99 euro si pagano solamente 14,99 euro: da questa pagina di App Store Affinity Photo, invece infinity Designer da questa pagina di App Store.

