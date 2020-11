Affinity Photo, Designer e Publisher volano su Big Sur e Mac M1

A poche ore dal rilascio da parte di Apple del nuovo sistema operativo, lo sviluppatore Serif rilascia i software della serie Affinity Photo, Affinity Designer e anche Affinity Publisher nella versione 1.8.6, pronti per supportare Big Sur e anche i primi Mac con processore Apple Silicon M1.

Oltre a essere uno dei primissimi sviluppatori a rilasciare i propri software con supporto ai Mac M1, Serif dichiara prestazioni estremamente elevate in esecuzione, anche e soprattutto per le operazioni più complesse che applicano filtri ed effetti alle immagini e alle foto, lavorando su file, documenti e progetti che contengono svariati layer.

Lo sviluppatore dichiara di essere riuscito a integrare il supporto a Big Sur e anche la compatibilità con i Mac M1 giusto in tempo per il debutto del nuovo sistema operativo di Apple, grazie al Developer Transition Kit messo a disposizione da Apple. Serif dichiara così che le app della serie Affinity sono le prime applicazioni per la produttività digitale già pronte per i Mac M1 e che con i suoi software ha rilevato prestazioni più che triplicate con i primi Mac Apple Silicon.

Nel comunicato di rilascio dei software Affinity pronti per Big Sur e Mac M1 lo sviluppatore Serif indica anche come e per quali carichi di lavoro brillano le prestazioni elevate garantire dal primo processore Apple per Mac:

«Questa è un’ottima notizia per i nostri utenti perché l’architettura di M1, in particolare con una GPU ad alte prestazioni con memoria unificata con la CPU, è perfetta per applicazioni creative professionali. I vantaggi sono particolarmente evidenti quando si lavora su documenti con migliaia di livelli di pixel, oggetti vettoriali e testo. Le modifiche ai livelli di pixel vengono gestite al meglio sulla GPU, mentre vettori e il testo sulla CPU, quindi quando hai la memoria unificata, permette una gestione molto più rapida di questi documenti complessi».

Macitynet ha recensito Affinity Publisher per Mac e PC in questo articolo., mentre la recensione di Affinity Photo per iPad si trova qui. Affinity Publisher si compra attraverso il sito dello sviluppatore oppure anche direttamente da Mac App Store dove sono anche disponibili Affinity Photo e Affinity Designer, tutti proposti al prezzo di 54,99 euro.