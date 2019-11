Canale Telegram offerte Macitynet: tutti gli sconti Apple e occasioni su prodotti top a portata di mano

ll Black Friday sta per arrivare con il suo week end folle e le decine di migliaia di offerte che verranno presentate, specialmente su Amazon e in vostro aiuto arriva il i canale Telegram di Macitynet.

Se vi state chiedendo a che serve un canale Telegram per seguire le offerte è presto detto. In una giungla fatta di prodotti non memorabili, sconti poco… scontati mescolati a reali affari, noi andiamo a caccia di questi ultimi, tralasciando quelli trascurabili e non adeguati al nostro pubblico. Questo lo facciamo dal sito, dove selezioniamo le promozioni e ci sforziamo di spiegare i vantaggi delle offerte con dettagli tecnici (al contrario di chi vi mitraglia con prodotti cinesi spacciati per offesissime quando sono scontati tutto l’anno) ma anche dal canale Telegram che viene in nostro e vostro aiuto quando le offerte sono in rapida sequenza e non è facile presentarle compiutamente.

Il canale Telegram in pratica è una sorta di “macitynet parallelo” dedicato alle migliori offerte che abbiamo sul nostro sito e anche a quelle che cui non riusciamo a dare con evidenza e sufficiente tempestività. Grazie al push di Telegram avrete queste note direttamente sul vostro telefono o sul vostro computer non appena le pubblichiamo.

Visto che siamo Macitynet un sito che da 23 anni si occupa di prodotti della Mela, al centro anche del canale Telegram ci sono prodotti Apple, ma non disdegniamo ovviamente anche altri accessori che si integrano con questo ecosistema oppure che per filosofia e qualità possono essere interessanti per i nostri lettori.

Il canale Telegram diventerà molto utile in occasione del week end, quando nella notte tra giovedì e venerdì partirà la diretta con tutti gli sconti, ma già da oggi pubblica notizie e novità in fatto di promozioni che sono molte. Vi consigliamo di iscrivervi da oggi così da prendere confidenza con il format.

La privacy è assolutamente garantita dalla struttura di Telegram stesso che cifra tutti i passaggi. Iscrivendovi non svelerete nulla dei vostri dati personali, né il numero di telefono né la mail e noi (e nessun altro) saprà chi riceve le nostre offerte.

Per abbonarsi al canale Telegram Macitynet Offerte basta avere installato Telegram su iPhone, iPad, Android, Mac o PC e cliccare su questo link. Vi ricordiamo che Telegram è gratuito ed è disponibile su tutte le piattaforme: click qui per scaricarlo su Mac, qui per iOS e qui per Android.