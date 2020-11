Black Friday: iPhone 12 scontato di 80 € su eBay. È il prezzo più basso

eBay scatenata sui prodotti Apple per il Black Friday. Dopo la promozione su iPhone 12 mini ecco quella su iPhone 12 uno dei best seller del Natale. L’eccellente vendite Pc Dristribution lo propone in vari colori con 80 euro di sconto.

Stiamo parlando del telefono che Macitynet ha recensito qui, giudicandolo l’affare da prendere al volo da parte di chi intende comprarsi un telefono Apple che offre al momento il miglior rapporto tra prezzo e prestazioni. Si tratta di uno smartphone top e anche se non possiamo in questa sede rpercorrere le funzioni e le peculiarità pubblichiamo qui di seguito le sue principali caratteristiche

Display Super Retina XDR da 6,1″ OLED

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

rete 5G

Processore A14 Bionic, il più veloce del mondo degli smartphone

Su Amazon questo iPhone al momento non è mai andato seriamente in offerta e ancora oggi su Apple Store non tutti i colori sono disponibili pronta consegna. PC Distribution, uno dei migliori venditori di eBay, lo presenta invece scontato di 80 euro, una cifra che comincia ad essere decisamente tangibile. Ecco i colori in offerta