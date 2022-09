DynamicSpot è l’app Android che copia Dynamic Island

L’imitazione del Dynamic Island di iPhone 14 Pro è apparsa sul Play Store di Google sotto forma di applicazione per Android: si chiama dynamicSpot e, anche se nel momento in cui scriviamo è ancora disponibile in versione beta, permette già agli utenti che la installano (è gratuita) di personalizzare l’esperienza d’uso nella parte superiore dei propri smartphone.

Allo stato attuale il dynamicSpot porta i controlli per la riproduzione musicale, un timer e mostra lo stato della batteria sulla parte alta dello schermo, ma altre funzionalità – scrive lo sviluppatore nella descrizione dell’app – arriveranno più avanti tramite aggiornamento.

Lo sviluppatore fa notare che questa sua app farebbe anche alcune cose che il Dynamic Island di Apple al momento non permette. Si legge nella scheda tecnica:

dynamicSpot semplifica l’accesso alle notifiche recenti e ai cambiamenti di stato del telefono: basta toccare il piccolo popup nero per aprire l’app visualizzata, mentre premendoci sopra a lungo viene espanso e mostra maggiori dettagli. E mentre il Dynamic Island di Apple non è personalizzabile, con dynamicSpot puoi modificarne le impostazioni, decidendo quando mostrarlo e quando nasconderlo, oppure scegliendo le app che devono apparirvi.

Il Dynamic Island di Apple è tra le novità più apprezzate degli ultimi anni e di conseguenza, essendo una caratteristica software, anche tra le più imitate in poco tempo. Ad esempio Realme sta già chiedendo ai suoi utenti tutte le idee possibili per implementarne una sua rivisitazione, vagliando le idee migliori per i prossimi aggiornamenti.

Il dynamicSpot è soltanto l’ultimo (in ordine di tempo) dei tentativi con cui si starebbe cercando di offrire qualcosa del genere anche su Android, sebbene quello che propone Apple è tutt’altra cosa in quanto è soprattutto più profondamente integrato a livello di sistema. Per di più grazie alle API gli sviluppatori possono anche usarlo nelle app, e infatti c’è già chi ci ha realizzato un gioco e un tamagotchi.