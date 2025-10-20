SPID facile e gratuito, è ancora possibile: basta un click e sei online in pochi minuti

Non conoscono tutti questo modo per ottenere l’identità digitale gratuitamente, per fortuna c’è ancora un modo per riuscirci

Lo SPID è il sistema pubblico d’identità digitale e serve proprio per poter accedere in modo semplice e a veloce ai vari servizi delle pubbliche amministrazioni e dei privati che richiedono questo genere di identificazione. E’ facile dedurre come si tratti di uno strumento che dovrebbero avere tutti, nella maggior parte dei casi ha un costo, ma esistono anche metodi alternativi gratuiti che non tutti conoscono.

Parlare di SPID gratis oggi, infatti, è quasi un’utopia, per fortuna però ci sono alcuni metodi per riuscire ad avere questa identità digitale in modo gratuito.

SPID gratuito, come fare ad averlo e cosa serve

Per poter richiedere lo SPID in modo gratuito online bisogna avere come prima cosa, un computer, una buona connessione online, un indirizzo di posta elettronica funzionante, la carta di identità elettronica, la tessera sanitaria e un numero di cellulare. Il modo più indicato per avere lo SPID gratis è con Poste Italiane attraverso il loro sito, qui ci sono alcune modalità per averlo gratuitamente. Basterà selezionare il CIE per lo SPID gratis attraverso un PIN, con un SMS che arriva sul proprio numero di telefono o con firma digitale.

Dunque collegandosi all’area indicata sul sito delle Poste si dovrà scegliere tra queste tre modali dì: CIE, SMS o firma digitale. Se si procede con la carta d’identità elettronica con PIN si potrà accedere al servizio gratuitamente, qualora invece non si sia in possesso del PIN il costo è di 10 euro. Bisognerà scaricare l’app Poste Italiane, avere una fotografia fronte retro del proprio documento e registrare un video di se stessi. Successivamente il lettore NFC del proprio smartphone sarà in grado di leggere la carta d’identità elettronica, dopo aver eseguito questi passaggi, si potrà procedere con la compilazione dei moduli online.

Un altro modo per avere lo SPID gratis online è con la firma digitale, che però deve essere attiva perlomeno da 6 mesi. Se si sceglie questa modalità, si dovranno aggiungere i propri dati anagrafici, l’e-mail, un documento valido, tessera sanitaria e numero di telefono.

Infine si può ottenere lo SPID in modo gratuito se si sceglie la modalità dell’SMS, chi è già in possesso di una Postepay o un Bancoposta potrà accedere con questi dati. Dopo aver effettuato il login si dovrà inserire il codice, successivamente l’email, che andrà verificata con un ulteriore codice. Arrivati a questo punto sarà possibile creare la password per avere lo SPID online.

Qualora uno di questi tre metodi per avere lo SPID gratis non dovesse funzionare, c’è comunque un’alternativa, attraverso Lepida. Basterà collegarsi al sito online, effettuare il login e procedere a inserire dati anagrafici, copia della carta d’identità elettronica e tessera sanitaria. In questa fase verrà chiesta una verifica dei dati attraverso codici di sicurezza inviati via SMS e via email. Infine si dovrà scegliere se avere lo SPID con il CIE o con firma digitale.