Aggiornati Final Cut Pro e iMovie

Apple ha rilasciato aggiornamenti per iMovie e Final Cut Pro X per risolvere un bug minore.

Nelle note di rilascio di Final Cut Pro, Apple spiega che con la versione 10.6.4 è stato “risolto un problema per il quale i fotogrammi video potevano essere in ordine errato durante la riproduzione o l’esportazione”.

Identiche le note di rilascio di iMovie vrsione 10.3.4: “Risolto un problema per il quale i fotogrammi video potevano essere in ordine errato durante la riproduzione o l’esportazione”.

iMovie 10.3.3 richiede macOS 11.5.1 o versioni successive., “pesa” 2,6 GB, è multilingue (italiano compreso) e si scarica gratis dal Mac App Store.

FinalCut Pro 10.6.4 richiede Richiede macOS 11.5.1 o versioni successive; è disponibile sul Mac App Store come aggiornamento gratuito per i clienti esistenti e a €299,99 per i nuovi utenti.

Apple ha rilasciato aggiornamenti anche per Motion (che arriva alla versione 5.6.2) e Compressor (che arriva alla versione 4.6.2); anche per questi ultimi due software le note di rilascio sono identiche. Anche Motion e Compressor sono disponibili sul Mac App Store come aggiornamenti gratuiti per i clienti esistenti e a €49,99 ciascuno per i nuovi utenti.