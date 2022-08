iOS 16, Apple indicherà dettagli sugli aggiornamenti firmware AirPods

Apple indicherà dettagli sugli aggiornamenti firmware per AirPods rimandando l’utente a un documento di supporto tecnico man mano che update di questo tipo verranno messi a disposizione.

Lo riferisce il sito Macrumors spiegando che nella beta 5 del futuro aggiornamento a iOS 16 è possibile andare in Impostazioni > Generali > Info > AirPods e da qui, con un tap su “Versione firmware” ottenere l’attuale versione del firmware degli Airpod e richiamare dettagli specifici con un link a un documento di supporto tecnico sul sito Apple.

Il documento di supporto dedicato consentirà di visualizzare dettagli sulla versione del firmware sia per quanto riguarda AirPods sia per la custodia di ricarica. L’ultimo aggiornamento firmware per gli AirPods è stato rilasciato a maggio con la numerazione “4E71”. Non c’è modo di aggiornare manualmente il firmware di AirPods (tutti i modelli) e – tranne rare eccezioni, finora, Apple non ha indicato novità incluse nelle nuove versioni di firmware dei suoi auricolari wireless; non c’è in altre parole modo di sapere quali migliorie e correzioni vengano apportate, e non sempre questo è un bene.

Non c’è un modo per effettuare manualmente l’aggiornamento firmware ma bisogna per forza affidarsi alla procedura automatica (che decide da sola quando è il momento di effettuare l’update). Per “favorire” al procedura di update il suggerimento è di inserire AirPods nella custodia di ricarica e di porre la custodia in ricarica. Per verificare l’attuale versione del firmware basta andare in Impostazioni, toccare Generali e da qui Informazioni e poi “AirPods”, controllando la voce “Versione Firmware”.