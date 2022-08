Apple e Amazon in trattativa per acquistare i diritti per lo streaming della Big Ten Conference

Apple è in trattativa per l’acquisto dei diritti in streaming degli eventi della Ten Conference, la più antica associazione sportiva universitaria di tutto il panorama sportivo statunitense.

Lo riferisce il sito The Athletic, spiegando che le istituzioni che prendono parte a Big Ten supportano squadre di football americano e basket ma anche l’atletica.

ESPN – l’emittente televisiva statunitense che trasmette programmi dedicati unicamente allo sport 24 ore su 24 – ha da sempre trasmesso gli eventi Big Ten ma probabilmente non ha più intenzione di siglare accordi per il pacchetto di eventi.

Tra i potenziali partner indicati ci sono CBS e NBC ma anche aziende che si occupano di streaming come Apple e Amazon. Tra gli sport supportati dall’associazione ci sono: pallacanestro, football americano, baseball, ginnastica artistica e calcio.

A giugno Apple e Major League Soccer (MLS) hanno annunciato che, dal 2023, tutte le partite in diretta della MLS saranno trasmesse in esclusiva nell’app Apple TV. È una partnership indicata come qualcosa che non ha precedenti nella storia delle leghe sportive professionistiche e consentirà a tifosi e tifose di tutto il mondo di guardare tutte le partite di Major League e Leagues Cup, e alcuni incontri MLS NEXT Pro e MLS NEXT in un unico posto, senza oscuramenti locali e senza bisogno di acquistare un pacchetto pay TV tradizionale. Oltre alle partite, il servizio darà accesso a un nuovo programma settimanale di commento alle partite, per non perdersi neanche un gol o una parata, e anche a repliche, approfondimenti, analisi e altri contenuti originali. Inoltre, fra i contenuti live e on-demand di MLS ci saranno anche filmati dietro le quinte dei giocatori e delle squadre preferite dal pubblico.

I contenuti MLS in diretta e on-demand saranno visibili su tutti i dispositivi con accesso internet dove è disponibile l’app Apple TV. Sono inclusi: iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K e Apple TV HD; smart TV Samsung, LG, Panasonic, Sony, TCL, VIZIO e altri modelli; dispositivi Amazon Fire TV e Roku; console di gioco PlayStation e Xbox; Chromecast con Google TV; e Comcast Xfinity. Oppure su tv.apple.com.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.