Tutti i consigli per la sicurezza Apple in un PDF di 265 pagine

Ivan Krstić, responsabile security engineering and architecture di Apple, ha annunciato su X (Twitter) la pubblicazione di una versione aggiornata della “Sicurezza delle piattaforme Apple”, un documento di rilievo per amministratori di sistema ed esperti di sicurezza, che illustra peculiarità dei sistemi operativi di Apple relativi alla sicurezza hardware, funzionalità di protezione, codifica, informazioni sul modo in cui sono protetti i dati degli utenti.

“Questo documento fornisce informazioni dettagliate su come la tecnologia e le funzionalità̀ relative alla sicurezza sono implementate all’interno delle piattaforme Apple”, si legge nel documento (qui in un PDF di 265 pagine), spiegando che questo “aiuta inoltre le organizzazioni a conciliare tecnologia e funzionalità̀ di sicurezza delle piattaforme Apple con le politiche e le procedure adottate, per soddisfare le proprie necessità specifiche in materia di sicurezza”.

I contenuti sono suddivisi per argomenti (sicurezza hardware e biometria, sicurezza del sistema, codifica e protezione dei dati, sicurezza delle app, sicurezza dei servizi, sicurezza della rete, gestione sicura dei dispositivi, ecc. evidenziando l’impegno dell’azienda con tecnologie evolute per la privacy e la sicurezza progettate per tutelare le informazioni personali, nonché́ adottando soluzioni a tutto tondo per contribuire a salvaguardare i dati aziendali in un ambiente enterprise.

I responsabili IT troveranno dettagli sul funzionamento di tecnologie quali il Secure Enclave (sottosistema di sicurezza dedicato presente nelle versioni più̀ recenti di iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple TV, Apple Watch e HomePod), su Face ID e Touch ID (autenticazione biometrica), sulla sicurezza del sistema in generale, sulle tecniche usate in fase di avvio, con gli aggiornamenti software e sulla protezione delle risorse di sistema del computer come la CPU, la memoria, il disco, i programmi software e i dati archiviati, le differenze in termini di policy di sicurezza tra i Mac con CPU Intel e i Mac con CPU Apple Silicon, le ultime novità relative a gestione sicura dei dispositivi, loro abbinamento, ecc.

