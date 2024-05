SEGA Sonic Rumble, in arrivo gioco battle royale per iOS e Android

SEGA ha annunciato Sonic Rumble, un nuovo titolo dell’universo videoludico di “Sonic the Hedgehog” che sarà pubblicato questo inverno. La multinazionale giapponese riferisce che in questo nuovo gioco per dispositivi mobili (iOS e Android), i giocatori potranno immergersi “in un contorto mondo creato dal Dr. Eggman”.

In Sonic Rumble, i giocatori potranno controllare personaggi iconici in un mondo di strani giocattoli per competere in sfide battle royale a 32 giocatori, dovranno essere più veloci di tutti gli altri raccogliendo il maggior numero di Ring, con tutte una serie di sfide fino al raggiungimento della prova finale.

I personaggi dell’universo di Sonic the Hedgehog saranno liberamente personalizzabili e ogni giocatore disporrà di un avatar unico.

Sviluppato e gestito da SEGA in collaborazione con Rovio, famosa per Angry Birds (e da agosto 2023 azienda di proprietà della multinazionale giapponese), Sonic Rumble è il primo titolo a essere pubblicato unitamente da SEGA e Rovio. SEGA mira a espandere la presenza del brand di Sonic the Hedgehog nel mercato dei giochi mobile, avvalendosi dell’esperienza di Rovio e delle loro competenze nel marketing.

Non è chiaro se Sonic Rumble sarà gratuito o a pagamento. Gli interessati potranno provarlo in anticipo dal 24 al 26 maggio grazie a una Closed Beta, a cui è possibile iscriversi da questo link.

Oltre che con Sonic Rumble, gli appassionati potranno intrattenersi con Sonic the Hedgehog 3, il lungometraggio di Paramount Pictures in uscita nelle sale più avanti, nonché con SONIC X SHADOW GENERATIONS, il nuovo titolo per console del franchise.

SEGA punta ad accrescere il valore delle sue proprietà intellettuali, facendole spaziare su diverse tipologie di media, tra videogiochi, film e prodotti su licenza, nell’ottica di una “strategia di transmedialità”.

