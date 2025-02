AI Act in azione, paletti e multe UE sull’Intelligenza Artificiale

Pubblicità

Entra in vigore l’AI Act, la normativa UE sull’intelligenza artificiale che dà il via a restrizioni rigorose, e conseguenti sanzioni elevate, per le eventuali violazioni. L’AI Act, il primo quadro normativo del genere, è entrato in vigore ad agosto 2024, ma è da questo momento che le aziende sono tenute a rispettare le restrizioni contenute nella normativa.

Il rischio, per chi non si conforma, è quello di incorrere in multe fino a 35 milioni di euro o fino al 7% del fatturato globale annuo, a seconda di quale dei due importi sia maggiore.

Nel dettaglio, la normativa vieta applicazioni AI ritenute a rischio “inaccettabile” per i cittadini, come i sistemi di social scoring, il riconoscimento facciale in tempo reale e altre forme di identificazione biometrica che categorizzano le persone in base a razza, vita sessuale, orientamento sessuale e altri attributi, oltre agli strumenti AI “manipolativi”.

Le sanzioni variano in base alla gravità dell’infrazione e alla dimensione dell’azienda, risultando più severe rispetto a quelle previste dal GDPR, che prevede fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato globale annuo per violazioni in ambito di privacy digitale.

Non mancano le critiche alla nuova normativa: alcuni dirigenti e investitori temono che aspetti troppo gravosi della regolamentazione possano soffocare l’innovazione. Il principe Constantijn dei Paesi Bassi, ad esempio, ha espresso preoccupazione per l’eccessiva attenzione dell’Europa alla regolamentazione dell’AI, pur riconoscendo l’importanza di regole chiare per garantire trasparenza e prevedibilità nel mercato.

Di contro, c’è chi ritiene che un quadro normativo ben definito possa dare all’Europa un vantaggio competitivo, posizionandola come leader nella costruzione di sistemi AI affidabili. Tra questi Diyan Bogdanov di Payhawk, che ha osservato come i requisiti dell’EU AI Act relativi al rilevamento dei pregiudizi, alle valutazioni di rischio periodiche e al controllo umano non limitano l’innovazione, ma definiscono i parametri di eccellenza in questo delicato settore.

