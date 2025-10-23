Menu Drop rende più semplice che mai sfruttare AirDrop sul Mac

Se usate spesso AirDrop per trasferire file verso altri Mac, iPhone o iPad, una piccola utility gratuita denominata Menu Drop potrebbe essere molto interessante e rendere ancora più comodo, il già semplice sistema di trasferimento file di Apple.

Si scarica dal Mac App Store e mostra nella barra dei menu del Mac una icona dedicata: basta trascinare il file che vogliamo condividere su questa icona e scegliere il dispositivo destinatario nelle vicinanze, che hanno ovviamente attivo il Wi-Fi e il Bluetooth e che sono in grado di accettare file dal nostro dispositivo)

Tutto in modo molto più veloce e pratico rispetto ai tradizionali passaggi con macOS: fare clic su il pulsante Condividi nella barra strumenti, poi clic su AirDrop e selezionare il destinatario con cui desideriamo avviare la condivisione.

Menu Drop supporta ovviamente foto, video, PDF, documenti e altre tipologie di file ancora, tutti quelli che è possibile inviare in modalità wireless a un iPhone, iPad o Mac nelle vicinanze. Da notare che è possibile inviare anche indirizzi URL, anche questi trascinandoli dalla barra indirizzi di Safari, utilissimo per condividere al volo link.

Per macOS 15 Sequoia o macOS 26 Tahoe

L’utility Menu Drop di questo prolifico sviluppatore è gratuita, “pesa” 3,8MB, richiede macOS 26 e si scarica gratis dal Mac App Store (dal sito dello sviluppatore è ad ogni modo possibile scaricare la versione precedente, compatibile con macOS 15 Sequoia).

Su entrambi i dispositivi (quello che invia e quello che riceve) devono essere attivi Wi-Fi e Bluetooth, e tutti e due devono trovarsi a una distanza massima di 10 metri l’uno dall’altro.

Ricordiamo che i trasferimenti con AirDrop sono crittografati per ragioni di sicurezza e il destinatario può accettare o rifiutare ogni trasferimento al suo arrivo. Se si esce dal raggio d’azione del Bluetooth o del Wi-Fi dopo l’avvio di un trasferimento AirDrop, il trasferimento continua tramite internet.

AirDrop è una funzione apprezzata dagli utenti dell’ecosistema Apple: mentre l’UE in base al Digital Markets Act richiede a Cupertino l’interoperabilità con dispositivi di altri marchi, Apple è arrivata a minacciarne la rimozione in Europa.