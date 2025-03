L’UE colpisce il giardino chiuso di Apple, da AirDrop ad Apple Watch

Pubblicità

Ancora uno scontro tra Unione Europea e Apple: dopo la vicenda che ha messo pesanti condizioni con l’obbligo di aprire il negozio delle applicazioni per iPhone e iPad, ora la Commissione UE mira a limitare il controllo esclusivo di Apple su hardware e software, in particolare sulle notifiche sui dispositivi connessi (essenzialmente Apple Watch), sulla connettività tra dispositivi (nei fatti Airdrop e AirPlay) e sull’abbinamento.

Il cuore della questione è, quindi, l’interoperabilità di smartwatch, cuffie e televisori con iPhone e iPad, i sistemi fondati su Wi-Fi, Bluetooth, peer-to-peer, NFC. Apple sfrutta diverse tecnologie proprietarie per rendere i suoi dispositivi più facili da abbinare ed utili (si pensi alla connessione degli auricolari oppure alla sincronizzazione di immagini o lo scambio di file) stabilendo, secondo l’Ue, creando un giardino chiuso ed invalicabile, cosa non possibile per un Gartekeeper come Apple. Per questa ragione sono state stabilite due serie di misure alle quali Apple dovrà adeguarsi.

La prima serie riguarda nove funzionalità di connettività di iOS e iPadOS che dovranno essere integrate, garantendo che l’innovazione avvenga nel pieno rispetto della privacy e della sicurezza degli utenti, oltre a preservare l’integrità dei sistemi operativi di Apple.

La seconda serie di misure migliora la trasparenza e l’efficacia del processo ideato da Apple per gli sviluppatori interessati a ottenere l’interoperabilità con le funzionalità di iPhone e iPad. «Le nuove regole», dice l’UE, «prevedono un accesso migliorato alla documentazione tecnica su funzionalità ancora non disponibili per terze parti, comunicazioni più tempestive e aggiornamenti regolari, oltre a una tempistica più prevedibile per la revisione delle richieste di interoperabilità».

Gli sviluppatori beneficeranno di una gestione più rapida ed equa delle loro richieste di interoperabilità. Queste misure accelereranno la possibilità di offrire ai consumatori europei una gamma più ampia di servizi e hardware innovativi compatibili con iPhone e iPad.

Le misure finali stabilite nelle due decisioni di specificazione seguono un ampio dialogo con Apple e il contributo di terze parti nel corso di una consultazione pubblica, avviata il 18 dicembre 2024. Il Digital Markets Act ha l’obiettivo di garantire mercati digitali contestabili ed equi.

Il DMA regola i “gatekeeper”, ossia le grandi piattaforme digitali che fungono da punto di accesso chiave tra utenti commerciali e consumatori, e il cui potere può creare un collo di bottiglia nell’economia digitale. Ed Apple è stata designata come gatekeeper per due servizi di piattaforma principali, i sistemi operativi iOS e iPadOS.

Apple ha risposto affermando che “le decisioni odierne sono una rete burocratica che rallenta la capacità di Apple di innovare per gli utenti in Europa e costringendoci a dare via gratuitamente le nostre nuove funzionalità a compagnie che non sono tenute a rispettare le stesse regole. È dannoso per i nostri prodotti e per i nostri utenti europei. Continueremo a lavorare con la Commissione Europea per aiutarli a comprendere le nostre preoccupazioni a nome dei nostri utenti”.

