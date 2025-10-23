Airbus, Leonardo e Thales, alleanza per sfidare Elon Musk nello spazio

Airbus, Leonardo e Thales hanno siglato protocollo di intesa con l’obiettivo di unificare le rispettive attività spaziali in una nuova società.

I tre giganti per il polo dei satelliti mirano a unire le forze per consolidare l’autonomia strategica dell’Europa nello spazio, settore cruciale che sostiene infrastrutture e servizi critici nei campi delle telecomunicazioni, della navigazione globale, dell’osservazione della Terra, della ricerca scientifica, dell’esplorazione e della sicurezza nazionale.

La nuova società (una realtà che si prevede impiegherà 25 mila persone e sarà operativa dal 2027) intende inoltre porsi come “partner di fiducia per lo sviluppo e l’attuazione dei programmi spaziali strategici a livello nazionale”.

In un comunicato congiunto si legge che il nuovo soggetto “riunirà, svilupperà e realizzerà” un portafoglio completo di “tecnologie complementari e soluzioni integrate end-to-end”, che vanno dalle infrastrutture spaziali ai servizi. La società mira ad accelerare l’innovazione in questo mercato strategico, con l’obiettivo di “creare un player europeo integrato e resiliente”, “dotato della necessaria massa critica per competere a livello globale e sfruttare le possibilità di crescita nei mercati internazionali”.

Con l’unioen è previsto si generino sinergie per un ammontare totale di diverse centinaia di milioni di euro all’anno sul risultato operativo a partire dal quinto anno successivo dalla sigla dell’accordo; Possibili ulteriori sinergie operative – nei campi dell’ingegneria, della produzione e del project management – dovrebbero favorire l’efficienza e la creazione di valore nel lungo termine.

Come sarà strutturata la nuova società

Al termine dell’operazione, la nuova società sarà strutturata con i seguenti contributi:

Airbus contribuirà con i suoi business Space Systems e Space Digital, provenienti da Airbus Defence and Space.

contribuirà con i suoi business Space Systems e Space Digital, provenienti da Airbus Defence and Space. Leonardo contribuirà con la sua Divisione Spazio, includendo anche le quote in Telespazio e Thales Alenia Space.

contribuirà con la sua Divisione Spazio, includendo anche le quote in Telespazio e Thales Alenia Space. Thales contribuirà principalmente con le sue quote in Thales Alenia Space, Telespazio e Thales SESO.

Come accennato. La nuova società impiegherà circa 25.000 persone in tutta Europa, indicata come “un player competitivo a livello mondiale” potendo contare su un fatturato annuo di circa €6,5 miliard e su un portafoglio ordini che ammonta a più di tre anni di ricavi previsti.

L’azionariato della nuova società sarà condiviso tra Airbus, Leonardo e Thales che possederanno rispettivamente il 35%, 32,5% e 32,5% e opererà sotto controllo congiunto, con una governance bilanciata tra gli azionisti.

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.