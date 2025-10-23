Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Finanza e Mercato » Airbus, Leonardo e Thales, alleanza per sfidare Elon Musk nello spazio
Finanza e Mercato

Airbus, Leonardo e Thales, alleanza per sfidare Elon Musk nello spazio

Di Mauro Notarianni
Stelle in rete, Amazon sfida Starlink con Project Kuiper - macitynet.it

Airbus, Leonardo e Thales hanno siglato protocollo di intesa con l’obiettivo di unificare le rispettive attività spaziali in una nuova società.

I tre giganti per il polo dei satelliti mirano a unire le forze per consolidare l’autonomia strategica dell’Europa nello spazio, settore cruciale che sostiene infrastrutture e servizi critici nei campi delle telecomunicazioni, della navigazione globale, dell’osservazione della Terra, della ricerca scientifica, dell’esplorazione e della sicurezza nazionale.

La nuova società (una realtà che si prevede impiegherà 25 mila persone e sarà operativa dal 2027) intende inoltre porsi come “partner di fiducia per lo sviluppo e l’attuazione dei programmi spaziali strategici a livello nazionale”.

In un comunicato congiunto si legge che il nuovo soggetto “riunirà, svilupperà e realizzerà” un portafoglio completo di “tecnologie complementari e soluzioni integrate end-to-end”, che vanno dalle infrastrutture spaziali ai servizi. La società mira ad accelerare l’innovazione in questo mercato strategico, con l’obiettivo di “creare un player europeo integrato e resiliente”, “dotato della necessaria massa critica per competere a livello globale e sfruttare le possibilità di crescita nei mercati internazionali”.

Con l’unioen è previsto si generino sinergie per un ammontare totale di diverse centinaia di milioni di euro all’anno sul risultato operativo a partire dal quinto anno successivo dalla sigla dell’accordo; Possibili ulteriori sinergie operative – nei campi dell’ingegneria, della produzione e del project management – dovrebbero favorire l’efficienza e la creazione di valore nel lungo termine.

In Giappone pronti al lancio di un satellite di legno
Foto: NASA – Unsplash

Come sarà strutturata la nuova società

Al termine dell’operazione, la nuova società sarà strutturata con i seguenti contributi:

  • Airbus contribuirà con i suoi business Space Systems e Space Digital, provenienti da Airbus Defence and Space.
  • Leonardo contribuirà con la sua Divisione Spazio, includendo anche le quote in Telespazio e Thales Alenia Space.
  • Thales contribuirà principalmente con le sue quote in Thales Alenia Space, Telespazio e Thales SESO.

Come accennato. La nuova società impiegherà circa 25.000 persone in tutta Europa, indicata come “un player competitivo a livello mondiale” potendo contare su un fatturato annuo di circa €6,5 miliard e su un portafoglio ordini che ammonta a più di tre anni di ricavi previsti.

L’azionariato della nuova società sarà condiviso tra Airbus, Leonardo e Thales che possederanno rispettivamente il 35%, 32,5% e 32,5% e opererà sotto controllo congiunto, con una governance bilanciata tra gli azionisti.

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

Differenze MacBook Air - macitynet.it

Ancora Festa Prime per il MacBook Air M4, solo 939 €

Amazon sconta al super minimo il MacBook Air da 256 GB. Solo 939 euro per una macchina pronta per l'Intelligenza Artificiale, perfetta per tempo libero, intrattenimento, scrittura ed ufficio.
Articolo precedente
ChatGPT Atlas è appena nato ma è già pronto a crescere
Articolo successivo
Menu Drop rende più semplice che mai sfruttare AirDrop sul Mac

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.