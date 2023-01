AirBus testa il pilota automatico completo per aerei

Gli appassionati di tecnologia stanno ancora aspettando la guida completamente autonoma promessa da Tesla ed Elon Musk, ma in futuro i sistemi di assistenza evoluta si spingeranno oltre alle auto e ai camion per approdare sulle imbarcazioni e nono solo: infatti anche AirBus sta testando DragonFly, un pilota automatico per aerei di nuova generazione in grado di fare molto di più e meglio rispetto a quanto visto finora.

Il sistema entra in funzione nei casi di emergenza o nella remota evenienza che nessuno dei piloti sia in grado di agire. DragonFly è in grado di scegliere e cambiare rotta in modo autonomo, tenendo in considerazione le regole dello spazio aereo e anche le condizioni meteo. Non solo: il pilota automatico è in grado di comunicare sia con il controllo del traffico, sia con il centro operativo della propria compagnia aerea. Anche se i piloti sono fuori gioco, il pilota automatico AirBus è in grado di far atterrare il velivolo in sicurezza.

Come nelle auto, il sistema DragonFly impiega sensori e visione artificiale – computerizzata installati a bordo per poter atterrare su qualsiasi pista in modo automatico. Le funzioni si spingono oltre per assistere i piloti durante rullaggio e manovre taxi negli aeroporti: DragonFly trasforma l’autorizzazione del traffico aereo in indicazioni visive, subito utilizzabili tramite una app complementare. In questo modo i piloti ottengono indicazioni sulla velocità e anche sulla presenza di eventuali ostacoli, guadagnando più tempo per prepararsi al volo.

Le immagini riportate in questo articolo sono di Airbus. Oltre che per emergenze e casi estremi, il sistema DragonFly può contribuire a incrementare voli e traffico negli aeroporti con atterraggi difficili, così come minimizzare i ritardi per rullaggio e taxi nelle manovre dei velivoli a terra.

Per il momento il pilota automatico DragonFly è stato provato esclusivamente su un velivolo dimostrativo A350-1000: servirà tempo per ottenere prima le autorizzazioni necessarie e poi per vedere il sistema di pilota automatico in produzione.

