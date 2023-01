Con Mac Apple è quarto costruttore PC al mondo, terzo in USA

Le società di ricerca IDC e Canalys hanno entrambe riferito di un calo nelle vendite dei PC, ma Apple con i suoi Mac sta ottenendo risultati migliori rispetto ai numeri dei concorrenti PC Windows: secondo i dati di Gartner Apple con Mac è terzo costruttore di computer negli USA e quarto marchio al mondo.

Un nuovo report di Gartner conviene con quanto riportato da IDC e Canalys, benché alcuni dettagli differiscano. Secondo Gartner le spedizioni a livello mondiale dei PC sono arrivate a 65,3 milioni di unità nel quarto trimestre del 2022, in calo del 28,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Siamo in pratica di fronte al trimestre con il calo più vistoso per il mercato PC da metà degli anni ’90 a oggi. Nell’anno passato, le spedizioni di PC sono segnalate in 286,2 milioni di unità, un calo del 16,2% rispetto al 2021. Secondo Gartner le vendite mondiali dei Mac sono passate dai 7,8 milioni del primo trimestre 2022 ai 7 milioni del quarto trimestre del 2022 un declino di poco più del 10%, un calo molto più contenuto rispetto a tutti gli altri marchi top. Per questa ragione, nonostante i Mac spediti siano inferiori a quelli nello stesso periodo del 2021, la quota di mercato dei Mac di Apple è ad ogni modo cresciuta, passando a livello globale dall’8,6% al 10,7% nel quarto trimestre, “merito” delle mancate vendite di altri marchi.

Le vendite dei PC Lenovo a livello globale sono calate annualmente del 28,6%; quelle di HP anno su anno del 29,1%, e quelle di Dell del 37%. Secondo i dati di Gartner, negli USA la multinazionale di Cupertino ora vanta una quota di mercato del 17,2%; ha venduto circa 2,9 milioni di Mac nel quarto trimestre, in calo del 3,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Due marchi precedono Apple nella classifica del mercato PC negli USA: al primo posto in classifica troviamo HP con il 26,8% di market share, segue Dell al secondo posto con il 23,4%. Da evidenziare che Gartner non include gli iPad tra i dispositivi di cui tiene conto nelle spedizioni generali di computer.

Apple presenterà giovedì 2 febbraio i risultati finanziari del primo trimestre 2023, che per la società corrisponde agli ultimi tre mesi del 2022. Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.