Black Friday, sconto nascosto su Airpods 4 ANC solo 133 €

Amazon propone gli AirPods 4 ANC a un prezzo pazzesco, 133 euro, una cifra mai vista per questo modello e uno sconto che Amazon non vuol far sapere visto che non c’è il prezzo iniziale e neppure la percentuale di sconto che però vi diciamo noi: ben 33% in meno del listino

Caratteristiche principali

Rispetto agli AirPods 3 mantengono molte caratteristiche, ma aggiungono un design più compatto, uno stelo accorciato, l’audio spaziale personalizzato, un isolamento vocale migliorato per le chiamate, il controllo con cenno della testa, fino a 5 ore di ascolto (30 con la custodia USB-C più piccola) e la resistenza IPX4 contro acqua, sudore e polvere.

Novità con iOS 26

Con iOS 26 arrivano funzioni aggiuntive come la traduzione in tempo reale, il rilevamento del sonno, le notifiche di ricarica, lo switch rapido con CarPlay, la modalità Camera Remote, l’Audio Mix per registrazioni più chiare e una qualità vocale potenziata. Tutti i dettagli sono raccolti qui: novità AirPods con iOS 26.

Perché preferirli

La stabilità nell’orecchio è sorprendente pur senza gommini, e la cancellazione attiva del rumore è tra le più efficaci per un modello open-fit. Per chi non sopporta gli in-ear, possono risultare più comodi degli AirPods Pro. La custodia integra inoltre la funzione Dov’è, utile per localizzarla e farla suonare quando viene smarrita.

Approfondimenti e prezzo

Sono una scelta ideale per chi vuole aggiornare un vecchio modello o accompagnare un nuovo iPhone con auricolari più moderni. La recensione completa è disponibile qui: recensione AirPods 4.

In questo momento sono proposti a 133,99 €. L’offerta non risulta collegata alla campagna del Black Friday e addirittura non viene presentato il prezzo iniziale e lo sconto. Ma facendo qualche calcolo il ribasso è del 33%. Non essendo uno sconto Black Friday, non c’è protezione del prezzo se entro un mese dovessero costare meno, ma visto il livellio di prezzo compreremmo sicuri e tranquilli: molto difficile saranno scontati ulteriormente.