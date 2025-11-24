Facebook Twitter Youtube
Black Friday, Airpods 4 in sconto al minimo storico, solo 99 €

Gli Apple AirPods 4 in sconto verso il Black Friday di Amazon. Il prezzo scende a 99 € rispetto al listino ufficiale di 149€, una cifra che rappresenta il minimo storico e rende l’offerta particolarmente interessante per chi vuole passare a un modello di ultima generazione.

Design aggiornato e chip Apple H2

Il design degli AirPods 4 richiama quello delle generazioni precedenti, ma è stato rivisto per migliorare ergonomia e comodità. La forma del corpo e dell’astina è pensata per adattarsi meglio all’orecchio e restare stabile anche dopo molte ore di utilizzo, ad esempio durante lavoro, chiamate o streaming.

All’interno troviamo il chip Apple H2, lo stesso alla base dei modelli più avanzati, progettato per aumentare la qualità del suono, ottimizzare le prestazioni e ridurre la latenza con musica, film, serie TV e videogiochi.

La custodia di ricarica è compatibile con MagSafe e supporta anche la ricarica wireless standard, così è possibile appoggiarla su una basetta e ripristinare la batteria senza cavi. Sugli auricolari restano i comandi touch per alzare o abbassare il volume, cambiare brano, mettere in pausa o rispondere alle chiamate con un semplice gesto.

Negli AirPods 4 un pulsante capacitivo nascosto per l'abbinamento

Audio spaziale personalizzato e isolamento vocale

Uno degli elementi che distingue gli AirPods 4 è il supporto all’audio spaziale personalizzato con tracciamento dinamico della testa. L’ascolto viene adattato al profilo dell’utente e alla posizione della testa, così il suono acquista profondità e direzionalità in modo più evidente con film, serie e contenuti compatibili, con un effetto simile a quello delle sale cinematografiche domestiche.

Su questo modello non è presente la cancellazione attiva del rumore, che resta una funzione tipica della linea Pro e degli Airpods 4 ANC, ma entra in gioco una funzione molto utile nelle telefonate: l’Isolamento vocale gestito dal chip H2. Attraverso l’audio computazionale, gli AirPods 4 riducono parte del rumore di fondo e mettono in primo piano la voce di chi parla, rendendola più chiara per l’interlocutore anche quando ci si trova in ambienti affollati o trafficati.

La gestione software del suono permette agli auricolari di adeguare la resa all’ambiente circostante, ottimizzando automaticamente alcune frequenze per mantenere la voce intellegibile e l’ascolto gradevole.

Autonomia fino a 30 ore e integrazione con l’ecosistema Apple

Gli AirPods 4 sono pensati in modo specifico per chi utilizza iPhone, iPad, Mac o Apple Watch. L’associazione è quasi immediata: basta aprire la custodia vicino a un dispositivo Apple per vedere comparire il popup di abbinamento e la sincronizzazione tramite iCloud consente di passare rapidamente da un prodotto all’altro senza doverli riconfigurare ogni volta.

L’autonomia dichiarata arriva a circa 6 ore di ascolto con una singola carica degli auricolari, mentre sfruttando la custodia si raggiunge fino a 30 ore complessive di riproduzione. Non mancano i sensori di rilevamento dell’indossamento, che mettono in pausa automaticamente il contenuto quando gli AirPods vengono tolti dalle orecchie e lo riprendono quando vengono reinseriti.

Perché scegliere gli AirPods 4 in sconto

Per chi possiede un iPhone o altri dispositivi Apple, gli AirPods 4 in sconto rappresentano una soluzione equilibrata tra prezzo, funzionalità e integrazione con l’ecosistema. Offrono audio spaziale personalizzato, Isolamento vocale nelle chiamate, abbinamento immediato con i dispositivi Apple e una custodia compatibile MagSafe.

Con lo sconto su Amazon che li porta a 99€, sono un’offerta top come upgrade rispetto alle generazioni precedenti e come ingresso nel mondo degli auricolari Apple di nuova generazione. Il ribasso è un considerevole 32%

