AirPods con ricarica wireless allo stesso prezzo di quelle senza: 179,99 €

Sale lo sconto sulle AirPods 2 con custodia di ricarica wireless. Il loro prezzo su Amazon è sceso a 179,99 euro, 50euro meno del prezzo di listino e il prezzo più basso del momento, lo stesso della versione senza ricarica wireless. Ricordiamo che le AirPods 2, in attesa del lancio (per ora solo vociferato) delle AirPods 3 (o come le chiama qualcuno AirPods Pro) sono oggi il meglio possibile tra gli auricolari Apple.

Gli AirPods 2 stati presentati qualche mese fa e si distinguono alla versione “base” per la custodia che ha un ricevitore a sfioramento che permette la ricarica usando una delle tante ed economiche piastre in commercio. Oltre alla custodia wireless, le Airpods 2, recensite da Macitynet qui, grazie al nuovo processore funzionano con Hey Siri e hanno una autonomia leggermente superiore. Gli Airpods 2 seppure a distanza di mesi dalla loro introduzione sul mercato sono ancora oggi difficilissime da trovare ad un prezzo realmente scontato e quindi l’attuale sconto è particolarmente interessante. Si tratta anche del prezzo minimo che hanno mai raggiunto se si fa eccezione per una fugace (durata qualche ora) riduzione del prezzo a 163 euro avvenuta qualche settimana fa. A 179,99 euro costano lo stesso prezzo della versione senza ricarica wireless che è, appunto, di 179 euro (anche se su Amazon costano 149,99 €) In conclusione la raccomandazione è sempre la solita: i prezzi scontati su Amazon durano abbastanza poco, a volte un paio di giorni, a volte ore e a volte persino solo qualche decina di minuti. Click qui per comprare. Se l’offerta di questa pagina non è più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.