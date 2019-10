H-500 free di Hoover: l’aspirapolvere wireless, smart e compatto si gestisce con una app

L’idea di Hoover per il suo nuovo aspirapolvere wireless non è quella di scimmiottare Dyson, Xiaomi o altri dispositivi dal look molto simile tra loro quando di creare un oggetto pratico e comodo non solo in fase d’uso ma anche nel momento di accantanarlo in un ripostiglio o nel caso di H-FREE 500 in un piccolo mobiletto.

H-FREE 500, ultimo arrivato della gamma H-FREE, è infatti un prodotto innovativo che combina dimensioni ridotte, efficienza e prestazioni di livello: grazie all’altezza di soli 69 cm e al peso di soli 1,5 kg in modalità accessorio, H-FREE 500 è in grado di raggiungere ogni angolo della casa. Inoltre, la modalità parcheggio consente alla scopa di essere riposta in posizione verticale senza l’utilizzo di alcun supporto.

A bordo un motore Brushless H-LAB fornisce una potenza costante che consente di avere un’aspirazione potentissima per di raccogliere polvere, detriti, peli di animali domestici combinata con un’autonomia fino a 40 minuti, senza l’uso di cavi, grazie alla batteria al litio in versione accessorio. L’autonomia con la spazzola motorizzata di serie è in di 30 Minuti.

In dotazione per rendere tutto accessibile e facile da raggiungere, c’è l’accessorio 3in1 che rende facile ed estremamente comodo pulire tutti i tipi di oggetti e superfici in ogni angolo e spazio, oltre ad essere in grado di rimuovere i peli di animali domestici in tutta la casa.

Su H-FREE 500 trovate display con luci a LED che consente di monitorare costantemente lo stato e la potenza della scopa. Inoltre La batteria rimovibile permette di ricaricare il prodotto ovunque si voglia, senza dover conservare H-FREE 500 vicino ad una presa elettrica.

Esclusiva è l’app Hoover Wizard che ha due funzioni principali: il controllo dell’aspirapolvere e la scelta degli accessori più adatti alle richieste di pulizia della propria abitazione ufficio.

Per quanto riguarda il controllo da app è possibile attivare e gestire una serie di funzioni personalizzate e personalizzabili, tra cui la possibilità di monitorare lo stato della batteria, visualizzare le statistiche sull’utilizzo della scopa, ricevere notifiche sullo stato di manutenzione e attivare altre opzioni, come ad esempio la funzione per calcolare le calorie bruciate nello svolgimento delle attività di pulizia.

Il prezzo al pubblico è di 299 € ed è in vendita nei maggiori retail e pure su Amazon.