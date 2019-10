Apple ha presentato oggi gli AirPods Pro in Cina

AirPods Pro non sono solo una voce di corridoio molto insistente, ma potrebbero essere già realtà. Secondo le ultime indiscrezioni la società li avrebbe già presentati ad alcuni giornalisti e media, durante un evento tenutosi in queste ore a Shanghai. A questo punto la presentazione ufficiale al pubblico potrebbe arrivare da un momento all’altro, nelle prossime ore, o nei giorni prossimi, giusto in tempo per anticipare la consueta conferenza finanziaria, che si terrà mercoledì sera.

Sono numerose le voci susseguitesi nei giorni scorsi secondo cui Apple sarebbe ormai pronta a lanciare una diversa versione tutta rinnovata dei suoi auricolari wireless, che prenderebbero il nome di AirPods Pro. Si ipotizza che queste potrebbero arrivare sul mercato in tempo per la stagione natalizia ormai prossima.

Benjamin Geskin, una fonte affidabile sui leak Apple, nelle scorse ore aveva anticipato su Twitter che la presentazione ufficiale di AirPods Pro sarebbe potuta avvenire “martedì o mercoledì” negli uffici locali di Apple. Non si capiva da quel post, come abbiamo scritto precedentemente se si stesse parlando di martedì/mercoledì di questa settimana o della prossima, ma il fatto che “L’incontro con i media per AirPods Pro è già stato completato a Shanghai”, aggiornamento pubblicato con un altro tweet, vuol dire che i giorni cui guardare sono domani (probabile) o dopodomani (meno probabile)

Il post di Geskin è l’ultimo di una lunga serie di indiscrezioni sul nuovo modello di auricolari Apple, tra le quali non mancano anche ipotesi sul prezzo: dovrebbero costare 260 dollari circa. Le fotografie apparse in rete nei giorni scorsi avrebbero anche mostrato una custodia di ricarica AirPods più tozza.

La stessa Apple ha anche fornito un suggerimento su un nuovo modello di AirPods in arrivo, con la prima beta di iOS 13.2 che include un’icona che suggerisce l’aggiunta della tecnologia di cancellazione del rumore per i nuovi AirPods, che presumibilmente saranno venduti con il nuovo numero di modello B298.

Molti osservatori dell’universo Apple attendevano un secondo keynote Apple di ottobre o novembre per introdurre tutte le numerose novità che non hanno trovato spazio nell’evento di settembre dedicato agli iPhone 11 e non solo. Al contrario Cupertino potrebbe avere svelato questi AirPods Pro tramite un incontro riservato a media e giornalisti. Ancora, potrebbe annunciarle tramite semplice comunicato stampa. Restiamo in attesa.

Nelle pagine di Macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere sugli auricolari Apple senza fili di prima e seconda generazione.