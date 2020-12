AirPods Max competono con i big dell’audio, le impressioni dagli USA

Le prime cuffie Apple AirPods Max saranno in consegna dal 15 dicembre ma come sempre dagli USA arrivano le prime impressioni. In generale le cuffie sono molto apprezzate per il design e la qualità costruttiva: i padiglioni sono in alluminio così come la struttura interna, risultando in un dispositivo molto solido e ben costruito. Questo vale anche per i bracci telescopici che permettono di regolare con precisione il posizionamento sulle orecchie, adattandosi alla forma e dimensioni della testa di ogni utente.

Praticamente tutte le prime impressioni di AirPods Max commentano in modo positivo qualità e riproduzione audio. Il suono viene giudicato pulito, preciso e con una buona resa spaziale. Commenti e impressioni positivi anche per la cancellazione attiva del rumore che secondo Cnet supera leggermente le migliori cuffie ANC in circolazione, tra cui Sony WH-1000XM4 e anche le Bose 700. In attesa delle recensioni complete il giudizio è positivo per le AirPods Max in grado di competere con altre cuffie dei marchi più famosi nella fascia di prezzo superiore.

Alcuni YouTuber statunitensi rilevano alcuni dettagli ritenuti meno convincenti. Tra questi l’assenza di un pulsante di accensione e spegnimento, il peso sostenuto e lo strano design della custodia di trasporto.

AirPods Max mettono a disposizione una corona digitale più grandi di quella di Apple Watch per gestire volume, riproduzione e chiamate, apprezzata anche da CNBC. L’altro tasto presente serve per attivare e regolare la cancellazione del rumore. Senza un tasto di accensione e spegnimento, le cuffie entrano in funzione quando vengono estratte dalla custodia ed entrano in modalità a bassissimo consumo quando vengono riposte nella cover.

La speciale struttura trasparente per il cerchietto distribuisce bene il peso sulla testa e non sembra affaticare o scaldare, ma chi non ama le cuffie pesanti deve tener presente che le AirPods Max pesano 386 grammi, un peso sostenuto che non tutti potrebbero gradire. Infine la custodia di trasporto inclusa è originale ma non sembra proteggere molto le cuffie. Prove di ascolto e impressioni di AirPods Max saranno pubblicati giusto in tempo o alla vigilia dell’arrivo nei negozi.

Le cuffie AirPods Max sono disponibili in cinque colori, (grigio siderale, argento, celeste, verde e rosa) e possono essere ordinate da questa pagina di Apple Store online al prezzo di 629 euro. Per chi punta ad averle entro Natale può valutare di acquistarle su Amazon.