Apple lancerà iPad 2021 economico con A13 e design rivisto

Anche se Apple ha introdotto la nuova versione di iPad economico a settembre (qui la nostra recensione), nel giro di pochi mesi potrebbe sostituirlo con un nuovo modello di nona generazione, un iPad 2021 economico. Nel modello attuale la novità principale è costituita dall’impiego del processore A12 Bionic al posto del più datato Apple A10.

Invece per iPad 2021 economico ci saranno novità su tutti i fronti: design, processore e anche nel display. Ora lo schermo ha una diagonale di 10,2”, mentre per il nuovo è atteso un display da 10,5”. Per implementarlo Apple potrebbe ridurre le cornici, una soluzione che anche grazie al nuovo design permetterà di ridurre anche lo spessore.

Questo perché stando all’anticipazione proveniente dal sito cinese cnBeta, Cupertino adotterà un design simile se non identico a quello di iPad Air di terza generazione, una soluzione che permetterebbe di aggiornare l’estetica del dispositivo allo stesso tempo contenendo i costi di progettazione e produzione.

Questa strategia è già stata implementata da Apple per tutti i suoi dispositivi meno costosi e non solo. Per quanto riguarda il processore si prevede l’arrivo di Apple A13, mantenendo così ben separati i vari modelli di iPad: l’ultimo iPad Air presentato a settembre e rilasciato a ottobre, è ispirato al design degli iPad Pro e funziona con il processore A14 più recente e potente.

L’anticipazione risulta molto particolareggiata perché offre indicazioni anche sul prezzo, capacità di archiviazione e tempistiche di lancio. Ora iPad 2020 economico parte da 32GB al prezzo di 329 dollari, in Italia 389 euro: il nuovo iPad 2021 economico è previsto in arrivo in primavera con archiviazione di base da 64GB al prezzo di partenza leggermente inferiore di 299 dollari.

