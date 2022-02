AirPods Max, padiglioni protetti con la cover Spigen

Prevenire l’usura delle AirPods Max non è cosa da poco, specialmente se si intende utilizzare la custodia di Apple che è tutto fuorché protettiva, ma un buon passo in questa direzione può essere fatto acquistando le cover di Spigen. Nel catalogo di questa azienda, che da anni produce custodie e accessori per i dispositivi Apple, c’è infatti una coppia di cover per i padiglioni delle cuffie circumaurali dell’azienda di Cupertino, progettata appositamente per questo scopo.

Immaginate la più tradizionale cover trasparente per iPhone, e adesso trasformatela mentalmente per adattarla alla forma della scocca esterna di AirPods Max: ecco come Spigen ha realizzato questo accessorio, costruito in TPU e policarbonato per una serie di ragioni. Innanzitutto il peso, di un solo grammo, che non va quindi ad appesantire in maniera esagerata le cuffie, che “nude e crude” si attestano intorno ai 385 grammi. E poi per la trasparenza, che viene garantita in ogni punto, in modo da lasciar trapelare il design e la colorazione della scocca.

La parte esterna delle cover è rigida e secondo la scheda tecnica è realizzata in maniera tale da mantenere nel tempo la sua completa trasparenza prevenendo qualsiasi forma di ingiallimento. Chiaramente presenta tutte le aperture in prossimità della presa jack audio, dei microfoni, del pulsante e della Corona Digitale, in modo tale da poterle utilizzare a pieno senza dover mai rimuovere la cover, anche perché il senso di usarle costantemente è proprio quello di prevenire ammaccature e graffi.

Ad ogni modo l’utilizzo di queste cover cambia irrimediabilmente l’aspetto finale di AirPods Max, la cui finitura opaca diventa così lucida e riflettente. Tuttavia non aumenta l’ingombro perché lo spessore aggiunto è talmente minimo da garantire ancora l’utilizzo della custodia di Apple, che come dicevamo in apertura non protegge le cuffie durante il trasporto rendendo quest’ultimo semplicemente più agevole perché l’archetto viene in tal modo sfruttato come una sorta di maniglia.

Se intendete acquistare queste coperture, le trovate in vendita su Amazon a 26,99 euro per la coppia. Qui sotto invece i box di acquisto delle cuffie nelle cinque colorazioni attualmente disponibili:

Trovate comunque maggiori informazioni su AirPods Max nell’articolo di annuncio (dicembre 2020) contenente le caratteristiche principali: il nostro parere invece è riportato nella recensione, dove sono riportate impressioni e test sul campo. Per dettagli e approfondimenti potete infine fare affidamento a questa sezione del nostro sito web.