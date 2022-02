Nvidia indaga su un cyberattacco durato due giorni

NVIDIA ha fatto sapere di avere avviato indagini in seguito a un vasto cyberattacco. A riferire per primo dell’incidente è stato il britannico The Telegraph, spiegando che l’azienda si è per due giorni trovata a dover affrontare disservizi relativi alla posta elettronica e strumenti usati dagli sviluppatori.

“Stiamo indagando sull’incidente”, ha riferito un portavoce di Nvidia a ZDNet. “Le nostre attività imprenditoriali e commerciali continuano senza interruzioni. Stiamo ancora lavorando per valutare la natura e la portata dell’evento, e non abbiamo al momento informazioni aggiuntive da condividere”.

Il portavoce di Nvidia non ha risposto a richieste di chiarimenti sulla portata dell’attacco e se si è trattato di un incidente legato a qualche forma di ransomware.

L’azienda in questione è stata recentemente coinvolta in controversie legate al tentativo di acquisire ARM per 40 miliardi di dollari, affare saltato all’inizio di questo mese per via di sfide normative che avrebbero reso molto complesso portare a termine l’acquisizione.

Nvidia ha registrato un fatturato record per il quarto trimestre dell’anno fiscale 2022 (terminato il 30 gennaio 2022), pari a 7,64 miliardi di dollari, in aumento del 53% rispetto a un anno fa e oltre l’8% rispetto al trimestre precedente.

