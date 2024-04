Come usare Whatsapp con Passkey per dire addio a password e al phishing

WhatsApp, la più nota piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta, ha annunciato l’arrivo del supporto a Passkey, una funzionalità che permetterà agli utenti di WhatsApp di accedere ai propri account su dispositivi iOS utilizzando Face ID, Touch ID o il codice di sblocco del dispositivo. Ecco a cosa serve e come funziona.

Anzitutto, Passkey è un sistema già noto agli utenti iOS, che permette di accedere a servizi senza dover scrivere nomi e password. Su iOS funziona un po’ come il portachiavi iCloud, Face ID o Touch ID: è sufficiente scegliere una credenziale e autenticarsi con la biometria. Tuttavia, mentre il portachiavi iCloud fondamentalmente riempie automaticamente il nome utente e password in normali campi di testo, passkey va oltre, generando una chiave univoca a cui è possibile accedere solo con l’autenticazione dell’utente tramite Face ID o Touch ID.

Passkey per WhatsApp sostituirà, quindi, le tradizionali password mettendo fine agli attacchi online come il phishing.

Con Passkey non ci sarà una password da rubare e nessun SMS o codice di autenticazione monouso da dover inserire quando si accede al proprio account WhatsApp. In questo modo, anche il codice OTP che al momento viene generato per accedere all’account non potrà essere intercettato.

Non solo, Passkey è anche più veloce da usare, perché l’accesso avviene con una scansione Face ID o Touch ID, anziché con l’inserimento di una password.

Creare Passkey Whatsapp e come usarla

Al momento, la funzione Passkey di WhatsApp per iOS è in fase di rilascio e, dunque, è possibile che non la vediate ancora come disponibile. Questa, si potrà attivare aprendo le impostazioni dell’app, selezionando la sezione Account e toccando “Passkey”. Su Android è già disponibile, dunque è possibile già capire come funziona e come utilizzarla.

Seguendo i semplici passaggi a schermo, che richiedono la conferma dell’abilitazione della Passkey tramite impronta digitale o Face ID, sarà possibile usare Touch ID, Face ID o il codice di accesso del proprio smartphone per verificare la propria identità con una passkey.

Completata la registrazione, si potrà usare la passkey al posto del classico SMS di conferma.

PassKey su iPhone

Per configurare una passkey, è richiesto un iPhone 8 o versione successiva, con iOS 16, o successsivo.

Per creare una passkey su iPhone è sufficiente seguire questi passaggi:

accedere alle impostazioni di WhatsApp

toccare Passkey > Crea una passkey

Toccare Continua

A questo punto potrebbe esserti chiesto di toccare “Usa schermata di blocco per creare la tua passkey”.

Nel caso in cui stiate installando di nuovo WhatsApp e avevate creato una passkey in precedenza, potrebbe essere chiesto se si desidera usarla per la registrazione.

Ricordiamo che molti servizi e piattaforme stanno passando a Passkey, anche Sony con la sua Playstation 5.