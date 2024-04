BIMV09, auricolari invisibili in offerta a soli 10,42 €

Volete un paio di auricolari completamente senza fili che quasi scompaiano all’interno delle orecchie? Allora approfittate dell’offerta in corso per comprare i BIMV09 a soli 10,42 € e ascoltare la musica in cuffia con discrezione.

Questi auricolari sono di tipo TWS, il che significa che non c’è neppure il filo che li collega uno all’altro. In questo modo si può sfruttare a pieno la tecnologia Bluetooth 5.3 per infilarsi nelle orecchie degli auricolari che, in questo formato, vengono completamente inseriti nelle orecchie, lasciando intravedere soltanto il lato piatto dove sono localizzati i pulsanti touch per controllare il dispositivo con un semplice sfioramento del polpastrello.

In dotazione c’è una custodia per riporli e ricaricarli quando non si usano, su cui è persino presente uno schermo per tenere d’occhio la percentuale di carica. Questa cover si ricarica via USB-C e offre dalle 4 alle 6 ricariche complete per ciascun auricolare.

Lato autonomia, suonano per 6-8 ore consecutive e durano 240 ore in Standby. Ci sono due microfoni che migliorano l’interazione con l’assistente vocale, le telefonate a mani libere e riducono anche il rumore ambientale.

Sono dotati di tecnologia HiFi a zero distorsioni e si possono equalizzare scegliendo tra tre diverse modalità specifiche per i videogiochi, la visione dei film e le telefonate in cuffia. Sono inoltre certificati IPX5, perciò resistono anche al sudore.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 22,53 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 53% andando a spendere soltanto 10,42 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

