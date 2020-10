Le AirPods Studio arriveranno a novembre?

Le cuffie AirPods Studio, accessorio del quale da tempo circolano indiscrezioni di tutti i tipi, potrebbero arrivare non prima di novembre. A riferirlo è il “leaker” Jon Prosser al quale una sua fonte avrebbe riferito che l’avvio della produzione in serie è previsto per il 20 ottobre e l’arrivo nei negozi è previsto per novembre.

“La produzione in serie di AirPods Studio non sarà completata fino al 20 ottobre”, riferisce Prosser in un tweet citando una sua non meglio indicata fonte che presumibilmente conosce i piani di Apple. “Suppongo potrebbero ancora annunciarle all’evento del 13 ottobre e spedirle alla fine di questo mese o all’inizio del prossimo”.

Il leaker fa probabilmente riferimento alla produzione di un lotto iniziale di unità che Apple potrebbe volere stoccare prima del lancio ufficiale.

Interesting note about AirPods Studio from a source: “AirPods Studio mass production isn’t complete until October 20th. I suppose they could still announce them at the October 13th event and ship them at the end of this month or beginning of next.” — Jon Prosser (@jon_prosser) October 7, 2020

In un diverso tweet Prosser riferisce che Apple potrebbe presentare le AirPods Studio nel corso dell’evento “Hi, Speed” del 13 ottobre nel corso del quale sarà presentato iPhone 12 ma dice anche che non è da escludere una diversa modalità di presentazione, con un semplice comunicato diramato alla fine di questo mese o a novembre.

Di certo Apple sta lavorando su qualcosa che riguarda questo tipo di accessori. All’inizio di questa settimana è stata notata la rimozione di prodotti audio di Logitech, Sonos e Bose dagli scaffali dei negozi e anche dal catalogo di Apple Store online. Mosse di questo tipo in passato sono state fatte in concomitanza dell’arrivo di prodotti dell’azienda in competizione con quelli non suoi. Nel 2014, ad esempio, ha smesso di vendere indossabili di Fitbit in seguito all’arrivo di Apple Watch. Più di recente, Apple ha smesso di vendere il pulsossimetro da dito MightySat poco prima del lancio di Apple Watch Serie 6 che, come sappiamo, include questa funzione attraverso la misurazione dal polso.

Da tempo si vocifera l’arrivo di nuovi prodotti audio di Apple. Le AirPods Studio dovrebbero integrare tecnologie per la cancellazione del rumore, funzionalità di rilevazione direzionale grazie al chip U1 e modalità avanzate di riproduzione del suono. A breve potrebbe fare il suo debutto anche una variante di HomePod più piccola ed economica dell’attuale.