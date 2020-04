AirPower potrebbe tornare in più dimensioni

Tra i progetti annullati da parte di Apple passerà alla storia AirPower, la basetta di ricarica wireless per iPhone, AirPods e Apple Watch. Dopo averla annunciata nel 2017, lo scorso anno Apple dichiarò che non avrebbe più rilasciato AirPower, progetto definitivamente cancellato. O forse no. Secondo quanto riferito già nei giorni scorsi, AirPower potrebbe tornare, ma questa volta con una novità: non una, ma due basi di ricarica di diverse dimensioni.

Lo ha ipotizzato un tweet di @choco_bit, secondo cui AirPower potrebbe essere rilanciato in due dimensioni diverse. Una sarabbe l’originale AirPower, in grado di caricare più dispositivi contemporaneamente, mentre l’altra potrebbe essere più piccola, in grado di ricaricare un solo dispositivo.

Già nei giorni scorsi era emerso come alcuni ingegneri di Apple stessero collaudando un dispositivo denominato internamente con il nome in codice “C68“, che secondo i più altro non sarebbe se non una nuova versione della AirPower, la base wireless in grado di ricaricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch e AirPods senza fili che Apple aveva promesso “entro il 2018” ma che non è stata mai presentata, a quanto pare, per l’impossibilità di risolvere tutta una serie di problemi.

Peraltro, per risolvere i problemi pregressi, Apple avrebbe deciso di impiegare anche un chip Apple A11. Questo dovrebbe anche permettere di erogare la giusta potenza ad Apple Watch, che usa un particolare metodo proprietario per la ricarica, che richiede più energia per il caricamento. In passato, secondo quanto affermato dal leaker Jon Prosser su Twitter, “appoggiando un Apple Watch sul tappetino insieme ad altri dispositivi, l’intera base si surriscaldava e, in alcuni casi, prendeva fuoco”.

Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Apple, che quasi certamente si guarderà bene dall’anticiparla, per non correre nello stesso errore con la prima AirPower. Tutto quello che sappiamo su AirPower che non è mai arrivata è riassunto in questo articolo, invece tutti gli articoli di macitynet che parlano di AirPower sono disponibili da questa pagina. Per consultare invece tutti gli articoli che parlano di accessori per iPhone si parte da questo collegamento.