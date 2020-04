iPhone SE 2020 si preordina su iliad con consegna il 24 aprile

Mentre su Apple Store online i tempi di consegna slittano fino a 1-2 settimane, nel negozio iliad è possibile ordinare iPhone SE 2020 con consegna ancora indicata per venerdì 24 aprile, primo giorno di disponibilità.

I tempi di consegna nello store online Apple sono aumentati poche ore dopo l’inizio dei preordini venerdì 17 aprile, per poi slittare ulteriormente nelle scorse ore. Per chi preferisce comprarlo su Amazon per il momento l’e-commerce indica ancora come data di arrivo il 24 aprile, ma le tempistiche potrebbero cambiare.

Anche nel negozio online iliad è possibile acquistare iPhone SE 2020 seppur con alcune limitazioni per capacità di memoria e opzioni colore. Per esempio la versione base da 64GB che parte da 489 euro è disponibile in tutte e tre le colorazione: bianco, nero e rosso (product)RED. Invece il modello da 128GB è disponibile esclusivamente nella colorazione nera. Sempre sullo store iliad iPhone SE 2020 non è proposto in vendita nella capacità top da 256GB: chi lo desidera nella versione con più storage deve quindi rivolgersi ad Apple Store online oppure Amazon.

Interessante rilevare che anche se le tempistiche di consegna sembrano prolungarsi un po’ ovunque, nel negozio iliad iPhone SE 2020 rimane ancora indicato con consegna il 24 aprile, primo giorno di disponibilità in Italia e in numerosi paesi nel mondo. Questo almeno nel momento in cui scriviamo.

Oltre all’acquisto in un’unica soluzione, il negozio iliad permette anche l’acquisto in 30 rate senza alcun costo aggiuntivo per spese né interessi. Chi opta per questa soluzione paga subito 99 euro alla conferma dell’ordine e poi 13 euro al mese per 30 mesi per il modello da 64GB. Invece per la versione da 128GB si pagano subito 129 euro alla conferma dell’ordine e poi 14 euro al mese per 30 mesi.

Tutti i clienti iliad possono acquistare iPhone SE 2020 con pagamento in un’unica soluzione, invece per il pagamento a rate occorre essere intestatari di una SIM iliad da più di tre mesi consucutivi ed aver attivato l’addebito automatico tramite carta di credito.



Per acquistare iPhone SE 2020 si parte da questa pagina di Apple Store online, oppure da qui per Amazon.

Per il nuovo terminale Apple ha introdotto sei nuove custodie, tre in pelle e tre in silicone. Acquistando la versione (prodcut)RED Apple devolve parte del ricavato al Global Fund per gli aiuti agli stati più colpiti da coronavirus, oltre che per la lotta contro HIV/Aids e malattie infettive nelle nazioni più povere del pianeta. L’estensione di garanzia AppleCare+ per iPhone SE 2020 costa solo 99 euro, una riduzione di prezzo di 50 euro rispetto al precedente iPhone 8 rimosso dal listino.

