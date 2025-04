AirTag 2 in arrivo, cosa cambia, quando esce e perché sarà più smart

A distanza di molto tempo dal lancio ufficiale della prima versione, sembra proprio che la seconda versione di Airtag sia ormai prossima al lancio. E questo è una notizia di per sé visto che poco dopo la presentazione della prima versione, sembrava addirittura che Apple avrebbe cancellato per sempre questo accessorio.

A convincere la Mela a dare un seguito al tracker ci sono i buoni risultati di vendite e i nuovi processori per posizione precisa, ora molto più… precisi e con un raggio d’azione più lungo.

Così, secondo le ultime indiscrezioni, il più sottovalutato degli accessori Apple potrebbe arrivare tra la primavera e l’autunno proprio con miglioramenti sul fronte della localizzazione aggiungendo anche un fattore incrementato per sicurezza e privacy e forse anche nuova integrazione pensata per il Vision Pro.

Airtag 2, le caratteristiche

Non sembra quindi che AirTag 2 sarà un semplice restyling, ma un aggiornamento pensato per rafforzare il ruolo di Apple nel mondo del tracciamento intelligente, con un focus sempre più integrato nell’ecosistema (iPhone, Vision Pro, AirPods, ecc.) e nuove funzioni che potrebbero aprire a casi d’uso ancora inediti.

Ecco cosa sappiamo finora.

Design: piccoli ritocchi, stessa filosofia

Dal punto di vista estetico, AirTag 2 non dovrebbe rivoluzionare l’approccio del primo modello.Difficile che possa essere quadrato come molti prodotti compatibili. Ma ci sono segnali che Apple stia valutando piccoli cambiamenti funzionali. Il nuovo AirTag potrebbe presentare una struttura a prova d’acqua per consentirne un uso più agevole e sicuro su bici, zaini o collari per animali.

Alcune indiscrezioni parlano anche di una versione con un sistema per applicare l’Airtag senza necessità di acquistare un portachiavi a parte. In realtà non scommetteremmo molto su questa variazione nel fattore di forma visto che Apple vende custodie ed etichette per Airtag.

Non mancano poi voci su nuovi colori o finiture, anche se qui siamo ancora nel campo delle ipotesi. Apple potrebbe decidere di differenziare leggermente la seconda generazione per renderla visivamente riconoscibile. Difficile però che si esca dal mix plastiche bianche e acciaio.

Precisione aumentata grazie al nuovo chip

La novità più concreta e già confermata da diverse fonti riguarda l’introduzione del chip Ultra Wideband di seconda generazione, lo stesso impiegato negli iPhone 15 e poi negli iPhone 16. Questo upgrade dovrebbe garantire una localizzazione più rapida e precisa, anche in ambienti complessi, grazie a un raggio d’azione ampliato e a una migliore interazione con la rete Dov’è.

Più intelligenti, anche con Vision Pro

Una delle prospettive più interessanti è quella dell’integrazione tra AirTag 2 e il visore Vision Pro. Non ci sono ancora dettagli ufficiali, ma l’idea è che il sistema possa sfruttare la realtà aumentata per visualizzare dinamicamente la posizione degli oggetti, rendendo l’esperienza di tracciamento molto più immersiva.

Più sicuri e meno “spioni”

Apple ha già lavorato molto negli ultimi anni per evitare gli abusi degli AirTag e con la prossima generazione si prevedono ulteriori passi avanti. L’AirTag 2 potrebbe offrire controlli più flessibili per la condivisione della posizione, e includere meccanismi più trasparenti per prevenire il tracciamento non autorizzato.

Apple ha anche previsto, con iOS 18.2, una funzione che permette alle compagnie aeree di aiutare gli utenti a ritrovare i propri bagagli se tracciati con AirTag: una svolta che sarà ancora più utile con la nuova generazione. Ne abbiamo parlato in questo articolo su Macitynet.

Quando esce AirTag 2 e quanto costerà?

L’analista Ming-Chi Kuo è stato tra i primi a parlare di una data, indicando una finestra di lancio tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Oggi ovviamente questa data è stata spostata al 2025 forse entro la fine della primavera.

Per quanto riguarda il prezzo sembra difficile che Apple possa applicare un costo più alto dell’attuale (34,99€). Già oggi in commercio ci sono accessori compatibili con Dov’è che, seppure limitati in alcuni aspetti, arrivano a costare anche il 90% meno.

Comprare gli attuali Airtag

Gli Airtag di oggi costano 39,99 €. Ma su Amazon sono costantemente in sconto a 29 euro circa. Sono disponibili anche confezioni multiple scontate che permettono di acquistare gli accessori a prezzi ancora più convenienti.