AirTag 2 a fine 2024, sarà grande alleato di Vision Pro

La produzione di massa di AirTag 2 sarà avviata a fine 2024: secondo l’analista Ming-Chi Kuo, notoriamente abbastanza preciso quando si tratta di anticipare le mosse di Apple, la seconda generazione del tracker potrebbe arrivare entro la fine del prossimo anno, presumibilmente in tempo per i regali di Natale, e andrà a braccetto col Vision Pro.

In un suo recente tweet ha lasciato intendere che per Apple quello dello spatial computing sarebbe un ecosistema su cui investire molto. E in tal senso l’aggiornamento hardware del tracker sarebbe molto importante perché ne faciliterebbe l’integrazione col visore, che funzionerebbe invece da “nucleo principale” per questi ed altri dispositivi.

Cosa possiamo aspettarci da AirTag 2

I due sarebbero strettamente legati tra loro, anche se non si sa in che modo potrebbero collaborare. L’idea di base è che Apple doti il nuovo tracker del chip U2, lo stesso che si dice verrà incorporato negli iPhone serie 15 in arrivo a settembre, ma a parte questo al momento non si sa nient’altro.

Ipoteticamente il visore potrebbe usare le sue tecnologie AR per fornire una visione più chiara della posizione degli AirTag presenti nell’ambiente circostante, con un rintracciamento tridimensionale ancora più accurato della funzione Posizione Precisa attualmente offerta dall’AirTag 1 con chip U1.

Come è cambiato AirTag 1

Questo primo AirTag, lo ricordiamo, è stato introdotto sul mercato nell’aprile 2021 e attualmente costa 29 €. Sebbene dal lancio il suo hardware sia rimasto invariato, grazie a diversi aggiornamenti software è stato migliorato nel tempo, ad esempio attraverso l’integrazione della funzione antistalking. Più di recente la collaborazione con Google ha fatto sì che anche i dispositivi Android adesso siano in grado di indicarne la posizione, e con iOS 17 sarà persino possibile condividere gli AirTag con gli altri membri della famiglia.

Nel frattempo se volete sapere come funziona e a cosa serve il trovatutto Apple potete fare riferimento a questo articolo riepilogativo. La nostra recensione di AirTag 1 invece si trova qui.