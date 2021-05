AirTag, per alcuni utenti manca una funzione per la famiglia

I nuovi tracker di Apple, AirTag, iniziano a farsi strada nelle mani degli utenti e, sebbene la società abbia cercato di descrivere i modi in cui possono essere utilizzati per trovare oggetti smarriti, alcuni utenti sono sorpresi e delusi nell’apprendere che la posizione di un AirTag non può essere condivisa con altri membri della famiglia.

A prima vista, condividere la posizione di un AirTag tramite la funzione di Condivisione Famiglia di Apple dovrebbe essere un gioco da ragazzi, poiché i singoli membri di un gruppo familiare possono utilizzare l’app Apple Dov’è per vedere la posizione dei dispositivi Apple di altri membri della famiglia, inclusi iPhone, iPad, Mac, Apple TV, HomePod e Apple Watch.

Dati questi privilegi di condivisione familiare, molti utenti hanno comprensibilmente presunto che un AirTag unito a un oggetto che viene utilizzato regolarmente da più di una persona nella famiglia (un set di chiavi, ad esempio) potesse essere tracciato da più membri della famiglia all’interno di Dov’è.

Sfortunatamente, tuttavia, gli AirTag non funzionano come gli altri dispositivi Apple in Dov’è e diversi utenti hanno visitato Reddit, il sito di supporto della comunità Apple e anche il forum di MacRumors, per condividere il loro dispiacere dopo aver appreso della limitazione della condivisione familiare:

Oggi ho ricevuto i miei primi due AirTag. Uno per ciascuno dei nostri cani. Sono rimasto deluso nel vedere che non potevo condividerli con mia moglie. Avrebbe avuto molto senso

Ancora MikeyPD, utente delle comunità Apple :

È estremamente deludente che al momento non sia disponibile un’opzione per condividere AirTag con i membri della famiglia. Questa è una funzionalità molto comoda offerta da Tile (così come altri tracker). Suppongo che avrei dovuto esaminarlo prima di ordinarli. Suppongo che sia sembrata una caratteristica così semplice che non ho nemmeno pensato di controllarla Spero che questa sia una funzionalità che aggiungeranno presto. Se Tile ha capito come farlo, sono sicuro che anche Apple possa farlo. Questo è un peccato

Dal forum MacRumors Mr X:

Sorpreso dal fatto che Apple non abbia incluso un’opzione di condivisione almeno con i membri di condivisione famiglia Ad esempio, io e la moglie abbiamo entrambe le nostre auto, ma ce le scambiamo a caso. Perde sempre le sue chiavi in casa e ora non riuscirò a trovarle, solo lei può. Spero aggiungano questa funzione

Come ha spiegato Apple, l’unico privilegio AirTag concesso alle persone in un gruppo iCloud Condivisione Famiglia è che possono silenziare l’avviso di sicurezza “AirTag Detected” che appare quando un AirTag viaggia con loro sebbene sia registrato a qualcun altro. Allo stesso modo, il proprietario di AirTag può disabilitare gli avvisi di sicurezza per impedire che l’iPhone di qualcun altro lo rilevi come tracciamento indesiderato.

Ma questo è tutto per quanto riguarda la funzionalità Condivisione Famiglia. Gli AirTag devono essere di proprietà di una sola persona e al momento non è possibile condividere la posizione di un AirTag con un altro membro della famiglia utilizzando un altro ID Apple. È probabile che Apple abbia omesso questa funzione a causa di problemi di privacy, quindi resta da vedere se intende o meno introdurla in futuro tramite aggiornamento.

A questo articolo la nostra recensione di AirTag.