Targus acquisisce Hyper e allarga la famiglia di accessori Apple

Targus, leader nel settore delle custodie per laptop e dei prodotti accessori tecnologici, ha annunciato oggi di aver acquisito Sanho e il marchio di prodotti Hyper che i nostri lettori conoscono dai reportage dagli eventi fieristici internazionali.

Hyper è un marchio leader nel campo degli accessori mobili con un focus sui prodotti di alimentazione portatile, archiviazione dati e connettività, con una forte enfasi sui prodotti e sui clienti correlati ad Apple.

Mikel Williams, CEO e Presidente di Targus, azienda USA che è distribuita in oltre 100 nazioni, ha dichiarato “Questa aggiunta di Hyper consente a Targus di aggiungere capacità e supporto al marchio tecnologico in crescita di Hyper e fornisce a Hyper l’accesso a nuovi canali, clienti e un’impronta globale di risorse di vendita e marketing. Hyper ha un marchio forte ed entusiasmante che ha una portata eccellente nella comunità Apple e, cosa importante, la combinazione porta anche persone di talento nel nostro team “,

“Siamo entusiasti di entrare a far parte di Targus e avere accesso a un forte veicolo di distribuzione globale B2B per il marchio Hyper, nonché a risorse di marketing e vendite internazionali più forti”, afferma Daniel Chin, CEO di Hyper. “Ci concentriamo su prodotti innovativi vincitori di premi e con diversi primati tecnologici, che porteranno valore a lungo termine all’unione delle due società.

Hyper by Sanho è nata 16 anni fa ed è basata nella Silicon Valley ed ha uffici a Shenzhen, a Singapore, e in Olanda.

Seppure sotto la stessa proprietà i due marchi continueranno a coesistere: Targus rimarrà con sede ad Anaheim, in California, e Hyper manterrà una sede separata nella Silicon Valley, in California, e continuerà ad essere gestita da Daniel Chin come suo presidente. Le identità dei marchi Targus e Hyper rimarranno indipendenti in modo univoco.

La novità dovrebbe portare finalmente portare anche alla vendita nel nostro paese dei prodotti Hyper visto che nel dicembre 2020 Targus e Tech Data hanno annunciato un nuovo accordo di distribuzione del marchio americano per portare le borse per portatili e custodie per tablet di fascia alta, docking station universali e un’ampia selezione di accessori per la produttività e la privacy anche ai partner operanti in Spagna, Portogallo, Italia e Svizzera.

È auspicabile che insieme a quelli di Targus arrivino attraverso Tech Data anche i prodotti di Hyper che sono molto interessanti sia per le prestazioni assolute nel campo della connettività anche per l’impiego nel settore education.