AirTag, tre sosia in super-offerta a 1,50 €

Se volete tenere d’occhio la posizione dei vostri effetti personali e rintracciarli qualora li dimentichiate da qualche parte, ecco un’offerta davvero allettante: per soli 1,50 € comprate infatti tre tracker Bluetooth, esteticamente somiglianti all’AirTag di Apple, localizzabili sulle mappe del telefono in qualsiasi momento.

Sono infatti di forma circolare – dal diametro di 3 cm e uno spessore di 1 cm – e perciò particolarmente discreti. Usano una batteria CR2032 che promette diversi mesi di autonomia e si collegano al telefono via Bluetooth 4.0, offrendo un range di connessione fino a 20 metri.

Si gestiscono tramite l’app iSearching (gratis per iPhone e Android), dove troviamo anche una funzione che permette di farli suonare e quindi individuarli acusticamente qualora si trovassero nelle vicinanze.

In definitiva sono leggeri, facili da usare e di lunga durata, ottimi per non perdere mai più di vista oggetti essenziali come le chiavi di casa, il portafoglio, o persino il telecomando, ma anche per monitorare oggetti più grandi come auto, cani, bambini o biciclette.

L’unica cosa, non fatevi ingannare dalla somiglianza con AirTag perché funzionano diversamente: non c’è infatti la compatibilità con la tecnologia Find My che permette di rintracciare gli oggetti sfruttando le onde emesse dai dispositivi Apple di altre persone, bensì funzionano come normalissimi tracker Bluetooth, quindi semplicemente inviano una notifica sul cellulare nel momento in cui si allontanano abbastanza da perdere il segnale.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 1,50 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

