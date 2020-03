AKVIS Magnifier AI 10, aggiornato il software Mac e PC per ridimensionare le foto con l’intelligenza artificiale

AKVIS Magnifier AI è un software per il ridimensionamento, o meglio “ricampionamento” delle immagini. “Ricampionare” significa modificare la quantità di dati di un’immagine alterando le dimensioni in pixel o la risoluzione dell’immagine.

Il software in questione permette di ampliare le immagini per stampe di grandi dimensioni senza perdita di qualità. Il campionamento normalmente causa un deterioramento della qualità dell’immagine; i vari software di fotoritocco eseguono il ricampionamento usando un metodo di interpolazione (es. l’interpolazione bicubica) per assegnare i valori cromatici ai nuovi pixel sulla base dei valori cromatici dei pixel esistenti. A detta degli sviluppatori questo software è in grado di “mantenere i bordi uniformi, nitidi e ben definiti” rimuovendo il rumore digitale indesiderato e gli artefatti di compressione.

La versione 10.0 integra tecnologie d’intelligenza artificiale e d’apprendimento automatico per ricampionare le immagini. Gli algoritmi di IA basati su reti neurali scelgono il modo migliore per creare immagini di qualità. Magnifier AI permette di ingrandire le immagini digitali con maggiore risoluzione, rendendo possibile stampare immagini anche a dimensione poster.

L’ultima versione, inoltre, supporta le versioni 2020 dei software Adobe, nonché la migliore compatibilità con macOS 10.15, il supporto per nuovi file RAW e miglioramenti di stabilità.

Il software è disponibile per Mac e PC (Mac OS X 10.11 o seguenti), disponibile sia come programma standalone (indipendente) e/o come plugin per per Adobe Photoshop e Adobe Photoshop Elements. La licenza Home costa 82,00 euro. Dal sito del produttore è possiible scaricare una versione dimostrativa funzionante per 10 giorni. I clienti che di recente hanno acquistato oppure aggiornato le loro licenze, nel corso degli ultimi 12 mesi, possono effettuare l’aggiornamento gratuito alla nuova versione. Gli utenti con licenza non valida per l’odierna versione possono ottenere Magnifier AI 10 a 14,00 euro.

AKVIS è una società russa specializzata in software di elaborazione grafica e video. Fondata nel 2004 e con sede a Perm (capoluogo del Territorio omonimo), ha reaizzato numerosi programmi per l’elaborazione di foto, tutti disponibili come applicazioni standalone e come plugin per Photoshop.