Al CES 2021 Amazfit presenta GTS 2 e GTR 2, ciascuno in tre varianti

Amazfit, uno dei leader consolidati del mercato indossabile studiato per il fitness, ufficializza e presenta nuovi terminali, sei in totale, appartenenti alle due grandi famiglie GTS 2 e GTR 2.

Ecco di quali modelli si compone la nuova line up presentata nel corso di questo CES 2021 che, quest’anno, andrà in onda solo in edizione digitale. Ecco come sono fatti e quali sono le caratteristiche tecniche dei nuovi smartwatch della società.

Il CES 2021 in corso ha dato i natali ai nuovi dispositivi per il fitness Amazfit. Anzitutto il design. GTS 2 e GTR 2, per quanto profondamente diversi rispetto ai diretti predecessori, presentano un design che richiama comunque le passate edizioni, ma si arricchiscono di finiture di pregio.

In sintesi, la famiglia GTS 2 richiama un po’ lo stile Apple Watch, e si rifà pienamente alle forme del predecessore. Allo stesso modo, le diverse varianti del GTR 2 richiamano le linee tondeggianti del precedente modello.

Quando ai display, la parola d’ordine è edge to edge, dunque con cornici particolarmente ridotte, sia sul modello rotondo, che su quello squadrato. Più nello specifico, GTS2 e GTR2 sono gli unici della nuova linea che presenta il display curvo 3D, mentre gli altri modelli, quindi GTS 2e, GTS 2 mini e GTR 2e propongono display curvi 2.5D. Quanto ai materiali, invece, solo il GTR 2 presenta un corpo in acciaio inossidabile, mentre tutti gli altri offrono un corpo in lega di alluminio.

Seppur diversi, GTS2 e GTR2 hanno degli elementi in comune. Entrambi i modelli propongono un display sempre attivo, dotati di oltre 30 modelli di facce always-on e 50 differenti quadranti. Tutti i modelli propongono un corpo sottile e leggero. adatta per un uso prolungato.

Essendo orologi orientati al fitness, l’intera famiglia ha funzioni sanitarie complete, come rilevamento della saturazione di ossigeno nel sangue, monitoraggio della frequenza cardiaca oraria per tutto il giorno, monitoraggio del sonno (incluso monitoraggio della qualità del sonno, monitoraggio REM e Nap), monitoraggio dello stress per tutto il giorno, PAI e più di 70 modalità di esercizio in tutto il sistema.

Ecco una galleria sul GTR 2e:

Altro minimo comune denominatore di tutti i sei dispositivi è la lunga durata della batteria. Mentre GTS 2 arriva a 7 giorni, il GTR 2 ne propone 14 di utilizzo con singola ricarica, come il GTS 2 mini e il GTS 2e. Campione di autonomia GTR 2e con 24 giorni.

Di seguito una galleria di immagini sul modello GTS 2e:

Se tante sono le similitudini, altrettante sono le differenze tra le famiglie GTS2 e GTR2. Mentre GTS2 e GTR2 si posizionano come orologi di fascia alta, con rivestimento ODLC, vetro curvo 3D e design raffinato, con funzione di riproduzione musicale indipendente da 3 GB, altoparlanti e comodo assistente vocale offline, GTS2e e GTR2e sono i modelli di fascia più bassa, dove “e” sta per “Essential”, con resistenza stabile e un design simile a GTS2 e GTR2.

Tra le funzioni che perdono rispetto ai modelli di fascia alta quella di riproduzione musicale indipendente. Da notare, invece, che la serie GTR 2 LTE aggiunge la funzione LTE al modello GTR 2 per soddisfare la funzione di chiamata quotidiana delle persone.

Se GTS 2mini è destinato ad un pubblico assolutamente eterogeneo, di età compresa tra 18 e 35 anni, si propone quasi alla pari ad un pubblico maschile e femminile. GTS 2e, invece, ha un target di età compresa tre 25 e 50 enni, mentre GTR2e si propone prevalentemente ad un pubblico maschile di età più elevata.

A livello di applicazioni fitness, GRT 2, 2e, così come GT2 e 2e, riescono a tracciare 90 modalità sportive, con tutti e sei i modelli che godono di certificazione 5 ATM. Solo il GTS 2 mini, invece, traccia poco più di 70 discipline.

GTS 2 e e GTR 2e

Tra i diversi modelli, Amazfit GTR 2e e GTS 2e rappresentano per l’azienda la perfetta combinazione di stile e salute. Non solo, dal punto di vista estetico possono essere paragonate a piccole opere d’arte indossabili, con una un design senza bordi che utilizza il vetro curvo per creare un’esperienza visiva forte e integrata.

Il GTS 2e vanta uno schermo AMOLED HD da 1,65 pollici con una densità di pixel di 341 ppi, che lo rende paragonabile per chiarezza agli smartphone più recenti, mentre il GTR 2e ha un ampio schermo AMOLED ad alta definizione da 1,39 pollici con densità di pixel 326 ppi. Dotati del più recente sensore ottico ad alta precisione BioTrackerTM 2 PPG, questi smartwatch possono eseguire il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 e persino fornire avvisi quando la frequenza cardiaca a riposo è eccessivamente elevata.

Sono, inoltre, dotati di una funzione di misurazione del livello di ossigeno nel sangue, in modo da poter misurare la saturazione di ossigeno nel sangue. ancora, Amazfit GTR 2e e GTS 2e supportano un monitoraggio approfondito della qualità del sonno determinando con precisione le fasi del sonno, monitorando le condizioni di respirazione del sonno e fornendo analisi e suggerimenti per il miglioramento.

In primo piano c’è anche il sistema di valutazione della salute PAI (Personal Activity Intelligence) che utilizza algoritmi per convertire dati complessi come frequenza cardiaca, durata dell’attività e altri dati sulla salute in un unico punteggio intuitivo per consentire agli utenti di comprendere facilmente il proprio stato fisico.

Dotato di 90 modalità sportive integrate per soddisfare le esigenze della maggior parte degli appassionati di sport, è possibile anche eseguire operazioni vocali su Amazfit GTR 2e e GTS 2e senza accesso a Internet, grazie alla funzione di controllo vocale offline, inclusa l’attivazione delle modalità sportive o l’apertura del funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca.

Gli orologi si abbineranno agli smartphone iOS e Android tramite l’app Zepp, che di recente ha sostituito Mi Fit. Di seguito una panoramica completa di tutte le specifiche tecniche dei sei diversi modelli:

Prezzi e disponibilità per le versioni “e” sono disponibili sullo store ufficiale per GTS 2e e GTR 2e, oppure sulla pagina dedicata su AliExpress.