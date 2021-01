Scosche Rhythm+2.0, il cardiofrequenzimetro da braccio per sportivi al CES 2021

All’edizione 2021 del Consumer Electronics Show di Las Vegas, la fiera più grande dell’elettronica di consumo che comincia ufficialmente oggi e termina giovedì 14 gennaio, c’è l’aggiornamento di un dispositivo di cui vi abbiamo parlato nove anni fa, quando il COVID non ce lo si immaginava neppure e ad eventi come questi si poteva partecipare di presenza. Tra i tanti dispositivi all’epoca rivoluzionari, il nostro inviato ebbe l’occasione di toccare con mano e scoprire tutti i dettagli di Rhythm, un cardiofrequenzimetro da braccio ideato da Scosche che in quel momento sembrava una vera e propria innovazione.

Questo dispositivo, che a distanza di quasi un decennio viene aggiornato attraverso Rhythm+2.0, offre la stessa precisione di una fascia cardio toracica grazie all’impiego di un sensore ottico costruito da Valencell’s PerformTek, ma è molto più comodo perché ingombra meno e si può fissare direttamente al braccio. Questa nuova versione include principalmente una batteria che promette un’autonomia migliore (l’azienda dice fino a 24 ore di uso continuato) e un accelerometro per una maggiore precisione dei dati raccolti. E’ anche stato reso più impermeabile, nello specifico passando dalla certificazione di grado IP67 a IP68, quindi capace di resistere a immersioni in acqua fino a 3 metri di profondità anziché fino a 1 metro, perciò utilizzabile senza problemi anche in piscina.

Come il suo predecessore si può collegare via Bluetooth a smartphone, smartwatch e attrezzature per il fitness ed è compatibile con più di duecento applicazioni per il monitoraggio delle attività fisiche. Rispetto alla fascia toracica, che deve aderire perfettamente al corpo per poter essere in grado di garantire misurazioni precise e costanti, questa soluzione si può fissare in qualsiasi punto del braccio, dal bicipite al tricipite fino all’avambraccio, con minori possibilità – spiega la società – che possa scivolare annullando anche solo temporaneamente la registrazione dei dati.

Viene venduto insieme a un bracciale che a detta di Scosche è «Comodo, elastico, lavabile e regolabile al braccio di uomini, donne e bambini». In confezione c’è anche un caricatore compatto e il cavo per ricaricarlo, mentre la custodia per trasportarlo e conservarlo quando non è utilizzato si deve acquistare a parte. Arriverà sul mercato in primavera e costerà 79,99 dollari (circa 65 euro col cambio attuale) e questo è l’unico motivo per cui potrebbe aver senso acquistarlo.

Chi possiede un Apple Watch o uno smartwatch di fascia alta che utilizza LED verdi e gialli per misurare il flusso sanguigno infatti non troverà alcun beneficio in un prodotto di questo tipo che, se nel 2012 era pure innovazione, oggi viene surclassato da dispositivi come Apple Watch Serie 6 che oltre allo stesso livello di precisione per il cardiofrequenzimetro offre anche tante altre funzioni come l’ECG e la misurazione della quantità di ossigeno che circola con il sangue (senza dimenticare tutte le altre funzioni tech correlate al collegamento allo smartphone).

