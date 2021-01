Mac M1 con problemi Bluetooth, atteso un aggiornamento software

Il 9 novembre Apple ha presentato i suoi primi Mac con processore Apple Silicon M1: già poco dopo i primi giorni di disponibilità delle macchine diversi utenti hanno iniziato a segnalare problemi con il Bluetooth, come abbiamo descritto in questo articolo. Secondo un utente che ha contattato Apple al riguardo, la multinazionale è a conoscenza del problema e sta già lavorando a un aggiornamento software per risolverlo, update che potrebbe essere rilasciato presto.

Ricordiamo che già verso la fine di novembre gli utenti che possiedono MacBook Air, MacBook Pro 13” e Mac mini con processore M1 hanno segnalato problemi con il Bluetooth, sia con periferiche e dispositivi Apple, come AirPods Pro, Mac Keyboard e Magic Mouse, sia con accessori e periferiche terze parti, inclusi mouse e tastiere Logitech e di altri marchi.

I problemi Bluetooth dei Mac M1 vanno da sporadiche disconnessioni fino all’impossibilità di associare periferiche. Quando sono emerse le prime segnalazioni non era chiaro se il problema dipendesse da questioni hardware oppure software, in ogni caso la dichiarazione riportata dall’utente che ha contattato Apple sull’imminente arrivo di un aggiornamento software, porta a escludere una problematica legata all’hardware.

Solved my M1 Mac Bluetooth issues by plugging in my keyboard and buying a Logitech mouse with its own Bluetooth dongle.

(Apple tells me a MacOS fix is in progress and forthcoming just about anytime. But jeez.)

— Ian Bogost (@ibogost) January 10, 2021