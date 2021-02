Alexa parla d’amore, offre consigli e sconti per San Valentino 2021

Si avvicina il giorno degli innamorati e quest’anno, tra un cioccolatino e l’altro, sarà possibile festeggiare San Valentino 2021 giocando e divertendosi insieme all’assistente vocale Amazon Alexa. E se mancano le idee per stupire il proprio partner, sarà possibile chiedere aiuto proprio ad Alexa, che troverà il regalo giusto.

“Alexa vuoi essere il mio San Valentino?”

Gli utenti potranno chiedere ad Alexa di essere il proprio San Valentino per il 2021. Alexa però vuole essere certa di essere la preferita dei propri clienti e per questo solo chi dimostrerà di conoscerla bene potrà averne la conferma. Una volta chiesto «Alexa, vuoi essere il mio San Valentino?», sarà necessario rispondere ad alcune domande: chi risponderà correttamente ad almeno tre di queste potrà ricevere una sorpresa e conquistare il cuore di Alexa.

Il regalo di San Valentino

I clienti a corto di idee quest’anno potranno chiedere aiuto ad Alexa, che, in base al profilo del destinatario del regalo, aiuterà a scegliere la sorpresa giusta per San Valentino. Basterà chiedere «Alexa, consigliami un regalo per San Valentino» e rispondere ad alcune domande sulle abitudini del partner per ricevere un consiglio sul regalo giusto da fare quest’anno.

Inoltre, Alexa ha preparato diversi regali virtuali per tutti i clienti: barzellette, storie, racconti audio gratuiti da ascoltare in esclusiva grazie ad Audible, e molto altro. Dicendo «Alexa, dammi il mio regalo di San Valentino» la sorpresa sarà immediata.

M’ama o non m’ama?

Infine, per chi vuole divertirsi e scoprire il proprio destino in amore, Alexa ha preparato un momento interattivo e risponderà alla domanda «Alexa, m’ama o non m’ama?». L’esito sarà positivo o negativo? Sarà Alexa a decidere! Le nuove funzionalità di San Valentino 2021 possono essere utilizzate attraverso tutti i dispositivi con integrazione Alexa e l’intera gamma dei dispositivi Echo, ampliata quest’anno con la quarta generazione di Echo, Echo Dot e Echo Dot con orologio.

Offerte e sconti di San Valentino

Non solo Alexa, anche Amazon è pronta per San Valentino 2021: dal 10 al 17 febbraio i clienti potranno acquistare numerosi dispositivi Amazon a prezzi scontati. Tra questi Echo Show 5 a 54.99 euro, Echo Dot a 39.99 euro, Echo Flex a 24.99 euro, Fire TV Stick 4K a 39.99 euro e molti altri ancora.

Sempre su Amazon è disponibile una sezione dedicata di prodotti in sconto in diverse categorie, perfetta da consultare per avere tante idee per il regalo perfetto sia per lei che per lui: si parte da questa pagina.

