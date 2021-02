Samsung prepara il lancio del suo caricabatterie più veloce

Rispetto agli altri costruttore Android, Samsung non si è tradizionalmente concentrata su soluzioni di ricarica rapida per i suoi smartphone: la società ha introdotto la tecnologia da 45W, che seppur veloce impallidisce rispetto alle soluzioni di alcuni concorrenti che riescono ormai di infrangere la barriera dei 100W. Sebbene Samsung non sembri vicina a toccare questa soglia, sembra però che sia quasi pronta a lanciare un nuovo caricabatterie, il più veloce di sempre per l’azienda.

Una recente registrazione commerciale indica un imminente lancio di un nuovo caricabatterie Samsung. L’unità, con il numero di modello EP-TA865, è stata avvistata per la prima volta in Corea nel settembre 2020. Supportando 20 volt a 3,25 ampere, consentirebbe al caricabatterie di raggiungere i 65W, ovviamente con un dispositivo supportato.

Questo lo renderebbe il caricabatterie per cellulari più veloce di Samsung fino ad oggi, come rilevato da Mysmartprice. Si ritiene anche che l’unità supporti USB PD PPS, uno standard di negoziazione della tensione in tempo reale che dovrebbe migliorare le prestazioni di ricarica. Per Samsung un alimentatore da 65W rappresenterebbe un enorme balzo in avanti. La società ha annunciato la serie Galaxy S21 senza caricabatterie in dotazione, ma ha limitato il supporto di ricarica dei dispositivi a soli 25W. Mentre il Galaxy S20 Ultra e il Galaxy Note 10 Plus accettano la ricarica a 45W, un dato assolutamente raro per Samsung.

Inverosimile pensare che l’unità da 65W possa essere trovata accanto a un futuro dispositivo Galaxy, visto che la società ha scelto di eliminare il caricabatteria dalla confezione. Tuttavia, la velocità di ricarica potrebbe dare un’idea dei rinnovati obiettivi di Samsung. C’è anche la possibilità che Samsung stia preparando il caricabatterie per l’uso con tablet o laptop, in modo simile a Xiaomi. L’azienda cinese ha debuttato l’anno scorso con un caricabatterie da 65W con il Mi 10 Pro che può anche caricare i laptop dell’azienda.

Non si sa quando questo caricabatterie Samsung farà il suo debutto, ma è probabile che il colosso richiederà un esborso non indifferente per acquistarne uno. L’anno scorso, Samsung ha chiesto agli utenti di sborsare 50 dollari per il suo caricabatterie da 45W. Non sarebbe esagerato immaginare che questo caricabatterie costerebbe agli utenti ancor di più.

