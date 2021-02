Controlly permette di controllare il Mac con un gamepad

Controlly è una nuova app che è possibile scaricare dal Mac App Store e che consente di trasformare un gamepad in un completo dispositivo per controllare a distanza il Mac.

L’app si scarica gratis ma per avere le funzionalità complete bisogna pagare con gli acquisti in-app 4,49 euro (è ad ogni modo possibile provare il software per 7 giorni). L’utility permette di personalizzare tutti i pulsanti e controlli di un gamepad connesso al Mac tramite Bluetooth.

Tra le altre cose, è anche possibile accelerare o rallentare il movimento del cursore e lo scorrimento. È disponibile anche il supporto di gesture per rimuovere finestre dal Desktop. visualizzare Mission Control, passare da un desktop all’altro, visualizzare il Launchpad, ecc. (i tatsi del gamepad posono essere rimappati in vari modi). Interessanti anche i controlli per la riproduzione audio / video così come i controlli di volume, e la possibilità assegnare una scorciatoia da tastiera specifica a un pulsante.

I wanted to use a game controller as a remote for Mac, but I couldn’t find an app for that. So I’ve built one myself and it’s now available on the App Store 🎮🥳: https://t.co/HEkFXUtMeL

Special thanks to @siracusa for finding an interesting bug just before launch! pic.twitter.com/2QVwvZjjvI

