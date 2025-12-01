Luci natalizie sul desktop del Mac con Snowy

In molte case è iniziata l’accensione delle luci di Natale, coreografie luminose, rito collettivo che permette di godersi l’atmosfera delle feste. Non mancano soluzioni varie specifiche per i computer per rallegrare la Scrivania per le feste e tra le tante utility esistenti, segnaliamo Snowy (gratuita dal Mac App Store).

L’utility è molto semplice: basta avviarla e vedremo subito le luci natalizie attive sul desktop, da ammirare mentre facciamo altre cose al computer. Da una icona dedicata nella barra dei menu (ovviamente a forma di fiocco di neve) è possibile modificare varie impostazioni: la presenza o meno della neve l’intensità di quest’ultima, lo stile, simulare l’effetto finestra (i fiocchi di neve cadono dietro le icone del Desktop), attivare o no le luci natalizie, modificare lo stile di queste ultime, il colore delle lampadine, attivare uno sfondo specifico a tema invernale.

Dall’icona dell’app è possibile selezionare “Quit” per chiudere in qualunque momento l’app e ovviamente potete anche fare in modo che sia avviata automaticamente all’accensione de Mac. È minuscola, non occupa memoria ed è utile anche per “ravvivare” l’ufficio.

Il requisito minimo è la presenza di macOS 15 o seguenti. L’app è un clone di Festivitas, app ancora più avanzata che è disponibile non solo per Mac ma anche per iPhone. Anche questa consente di personalizzare l’aspetto in vari modi: si possono posizionare le luci su tutti gli gli spazi (del Mac) o solo su uno, modificare le dimensioni delle luci, lo spessore del cavo, tra distanza tra le luci, personalizzare i colori, i movimenti e gli schemi delle luci.