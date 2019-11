MacBook Pro 16” include un alimentatore Apple USB-C da 96W, comprarlo a parte costa 85 euro

Come si ipotizzava ormai da mesi, il recente MacBook Pro da 16 pollici, include all’interno della confezione un alimentatore Apple USB-C da 96W nella confezione. Lo stesso, senza cavo, può essere acquistato su Apple Store online a 85 euro, compatibile con MacBook (Retina, 12″, inizio 2015-2017), MacBook Air (Retina, 13″, 2018 e successivi), MacBook Pro (13″, 2016 e successivi), MacBook Pro (15″, 2016‑2019) e, naturalmente, con l’ultimo MacBook Pro 16 pollici.

Ricordiamo che il precedente MacBook Pro da 15 pollici includeva un adattatore per l’alimentazione USB-C da 87W. Apple afferma che il MacBook Pro da 16 pollici utilizza “L’architettura termica più avanzata di sempre apprezzata in un MacBook” per consentire al sistema di funzionare alla potenza maggiore per periodi di tempo prolungati. Il notebook presenta anche una ventola ridisegnata più grande, con pale più estese e prese d’aria più grandi, per un aumento del 28% del flusso d’aria.

Apple aggiunge che il MacBook Pro da 16 pollici può sostenere fino a 12 watt in più durante i carichi di lavoro intensivi, rispetto al precedente modello da 15 pollici. Il nuovo alimentatore Apple USB-C da 96W è venduto anche separatamente su Apple a 85 euro, ma con cavo di ricarica in vendita a parte. Compatibile con tutti i dispositivi USB‑C, è pensato per funzionare in modo ottimale con il MacBook Pro 16 pollici.

Il nuovo portatile top di gamma di Cupertino è proposto in due configurazioni: la prima da 2.799 euro, stesso prezzo di partenza di MacBook Pro 15,4″, e l’altra da 3.299 euro. Le prime consegne per questa macchina sono indicate tra il 26-28 novembre. Il nuovo portatile si acquista da questa pagina di Apple Store online. Il solo adattatore Apple USB-C da 96W, invece, è disponibile a questo indirizzo. Le consegne di questo accessorio sono stimate dal 26 novembre al 6 dicembre prossimo.