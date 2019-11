Nelle prime impressioni MacBook Pro 16” brilla per tastiera, batteria e audio fenomenale

È ancora troppo presto per una recensione MacBook Pro 16 pollici perché Apple ha mostrato la macchina in anteprima ad alcuni YouTuber e giornalisti statunitensi che hanno pubblicato le prime impressioni a poche ore di utilizzo, subito dopo l’annuncio ufficiale di lancio, mentre occorre attendere per test più approfonditi e prove di utilizzo nel tempo.

In ogni caso già nelle prime impressioni il portatile top di gamma di Cupertino convince per le numerose novità hardware introdotte da Apple di cui abbiamo parlato in questo articolo. In particolare, oltre allo schermo più grande e con risoluzione superiore, praticamente tutti concordano che la nuova tastiera Magic Keyboard, ispirata a quella di iMac e iMac Pro, risulta molto più comoda e immediata da usare rispetto a quella con meccanismo a farfalla vista finora.

La corsa dei tasti ora è più lunga e il feeling delle digitazione risulta comodo, più silenzioso rispetto alle vecchie tastiere Apple con meccanismo a forbice per i portatili impiegate fino al 2015. Naturalmente poche ore di utilizzo non sono sufficienti per valutare l’affidabilità e la resistenza nel tempo, ma la solidità costruttiva e le novità introdotte convincono e molti ritengono che non si avranno più i problemi lamentati da molti utenti per le precedenti tastiere con meccanismo a farfalla.

Molto graditi infine la disposizione dei tasti, con più spazio tra loro, la reintroduzione di un tasto fisico ESC e il ritorno dei tasti cursore con disposizione a T invertita, più facili da usare e da individuare anche alla cieca.

Per questo portatile Apple dichiara prestazioni da top di gamma sensibilmente superiori anche rispetto ai modelli della generazione immediatamente precedente: per verificare nei dettagli gli incrementi occorre però attendere la recensione MacBook Pro 16. Nel frattempo però le prime impressioni positive, tra cui Engadget, si estendono anche alla batteria con capacità di 100Wh che offre più autonomia, 11 ore dichiarate da Apple contro le 10 del modello precedente.

In generale comunque storicamente valori e prestazioni dichiarati da Apple rispecchiano fedelmente quanto offerto dai dispositivi, spesso anzi riservando sorprese in positivo, così è lecito attendersi valori di benchmark e test in linea se non addirittura superiori ai valori ufficiali dichiarati dalla multinazionale di Cupertino.

Ancora, in tutte le prime impressioni, emerge la superiore qualità audio di questo portatile da molti giudicata come «sbalorditiva» e anche «fenomenale», tra cui anche PCMag. Non solo: per alcuni MacBook Pro 16” è il portatile dotato del migliore sistema audio mai visto in un notebook. L’audio emesso è potente, di alta qualità e in grado di riempire una stanza, qualità raramente o mai rilevate per un notebook. Al minuto 8 del video di Rene Ritchie che riportiamo in questo articolo è possibile ascoltare la musica di inizio di Guerre Stellari riprodotta con il nuovo MacBook Pro 16 pollici.

Tutto questo è reso possibile da un nuovo sistema di speaker: 4 tweetter e due subwoofer. Questi ultimi due sono posizionati negli angoli inferiori desto e sinistro, mentre tweetter sono posizionati in due coppie da due sotto le griglie di dimensioni più grandi ai lati della tastiera. Le ottime impressioni rilevate sul fronte audio si estendono anche all’array di tre microfoni con cancellazione del rumore che Apple dichiara di livello paragonabile ai microfoni professionali o da studio.

La redazione di Macitynet pubblicherà la recensione MacBook Pro 16 pollici non appena riuscirà a mettere le mani sul nuovo portatile. Acquistandolo su Apple Store online è indicato in consegna tra il 26-28 novembre. Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo portatile top di Cupertino e le novità hardware è in questo articolo. Tutti gli articoli dedicati al mondo Mac sono disponibili a partire da questa pagina del nostro sito.